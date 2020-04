Ajax wilde record verbreken voor Jahanbakhsh: ‘AZ liet me niet gaan'

Alireza Jahanbakhsh maakte in de zomer van 2018 voor negentien miljoen euro de overstap van AZ naar Brighton & Hove Albion. In een interview met Persian Football laat de Iraanse aanvaller weten dat hij ook in de serieuze belangstelling stond van Ajax en PSV, terwijl ook clubs uit Italië en Duitsland hem graag wilden inlijven. Hij verkoos uiteindelijk een aanbieding van Brighton boven een contract bij Leicester City, dat op de valreep ook nog zaken wilde doen.

Als speler van NEC verdiende hij in 2015 een transfer naar AZ. “Toen ik naar AZ ging, had ik altijd al het verlangen om mezelf te laten zien in een betere competitie. Na mijn tweede seizoen bij NEC kreeg ik veel aanbiedingen, waaronder een van Brighton & Hove Albion, dat toen nog in de Championship speelde”, legt de 44-voudig international vijf jaar later uit. “Maar ik besloot om naar AZ te gaan omdat die club bekend stond als een goed en gedisciplineerd team in Nederland. Bovendien is het een club die een goede reputatie heeft op het gebied van het ontwikkelen van jonge spelers. Mijn eerste seizoen was redelijk, daarna ging het beter en mijn derde jaar was top. Ik kreeg toen veel interessante aanbiedingen. De meest serieuze waren afkomstig van Ajax en PSV. Het bod dat Ajax uitbracht was hoger dan zij ooit voor een speler hadden geboden, maar AZ wilde me niet naar een concurrent in Nederland gaan. Ze boden me toen een beter contract aan om me te behouden, maar ik had al besloten dat ik weg wilde.”

De interesse in de diensten van Jahanbakhsh was enorm. Hij kon naar eigen zeggen ook naar de Serie A en Bundesliga. “Er waren gesprekken met Napoli en ik kreeg serieuze en mooie aanbiedingen van Duitse clubs, waarvan ik de namen liever niet noem. Maar een van die clubs speelt altijd in de top vijf en een andere club speelt altijd in de top tien”, aldus de 26-jarige aanvaller. “Mijn contract bij AZ liep nog twee jaar door en ze bleven mijn vraagprijs steeds verder opdrijven, waardoor veel clubs afhaakten omdat zij het financieel niet konden opbrengen. Het enige land waar de clubs aan de vraagprijs konden voldoen was Engeland. Brighton volgde me al jaren. Ik had hen drie jaar eerder, toen ik hun aanbieding weigerde, al gezegd dat ik naar AZ zou gaan, mezelf zou verbeteren en zodra zij in de Premier League zouden spelen, ik naar hen zou komen. Dat is uiteindelijk ook zo uitgekomen.”

Brighton was in 2018 overtuigd en ging ver voor Jahanbakhsh, maar kreeg concurrentie van Leicester City. “Het bod van Brighton was prachtig voor de club en tijdens de onderhandelingen deed Leicester een serieus voorstel. Veel mensen zeiden dat ik voor Brighton had gekozen omdat zij me meer zouden betalen, maar eerlijk gezegd was de aanbieding van Leicester financieel veel aantrekkelijker. Ik heb Brighton gekozen om twee redenen. De voorzitter van Brighton is persoonlijk naar Nederland gekomen om met me te praten, terwijl Leicester minder moeite deed. Bij Brighton was het de trainer die me graag wilde hebben en me ook al jaren volgde. Bij Leicester was het niet de trainer, maar de voorzitter die me wilde hebben.”