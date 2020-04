‘NAC speelt het hard en weigert miljoenen van AZ en FC Utrecht’

De strijd om Jan Paul van Hecke is losgebarsten. Volgens BN DeStem hebben AZ en FC Utrecht een bod uitgebracht op de verdediger van NAC Breda. Het negentienjarige talent heeft geen clausule of gelimiteerde transfersom in zijn tot medio 2022 lopende contract staan, waardoor de club uit de Keuken Kampioen Divisie hoog in de boom kan gaan zitten. Volgens het regionale dagblad denkt NAC aan een transfersom van meerdere miljoenen euro’s.

FC Utrecht heeft een bod van een miljoen euro neergelegd in het Rat Verlegh Stadion, terwijl AZ een bod van twee miljoen euro heeft gedaan. NAC heeft beide aanbiedingen naar de prullenbak verwezen, omdat de club van mening is dat Van Hecke meer waard is dan twee miljoen euro. De Zeeuwse verdediger werd in de zomer van 2018 door NAC opgepikt bij hoofdklasser Goes en heeft zich in Breda stormachtig ontwikkeld.

Buiten Ajax en PSV zou de complete Eredivisie achter de handtekening van Van Hecke aan zitten. Feyenoord zou begin maart nog zijn hoofdscout naar Breda hebben gestuurd om de centrumverdediger in actie te zien. Het talent heeft de ambitie om op het hoogste niveau te spelen en wanneer NAC dit seizoen niet promoveert, lijkt een vertrek onvermijdelijk. Van Hecke heeft al een gesprek achter de rug met John van den Brom en Arne Slot, de trainers van FC Utrecht en AZ. NAC wil het onderste uit de kan halen bij de verkoop van het neefje van oud-international Jan Poortvliet.