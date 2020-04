Ajax moet debuut op lucratief International Champions Cup uitstellen

De International Champions Cup gaat komende zomer niet door. De organisatie heeft via de officiële kanalen naar buiten gebracht dat het toernooi is afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus en de onzekere voetbalkalender. Ajax was volgens diverse media in beeld om voor het eerst deel te nemen, maar zal zijn debuut minimaal met een jaar moeten uitstellen.

De UEFA besloot het EK van komende zomer uit te stellen, wat ruimte biedt voor Europese competities om het seizoen in juni en juli af te ronden zodra de coronacrisis het toelaat. Omdat het nieuwe seizoen 2020/21 op tijd moet beginnen en zijn afgerond met oog op EURO 2021, is er op de voetbalkalender geen ruimte voor de International Champions Cup. Daarom heeft de organisatie een streep gezet door de komende editie. “We kijken ernaar uit om de beste clubs en meest iconische affiches naar de Verenigde Staten en Azië te brengen in 2021”, zo meldt de organisatie.

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

De ICC heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot het grootste clubtoernooi ter wereld in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Clubs als Barcelona, Real Madrid, Juventus, AC Milan, Internazionale, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Bayern München en Borussia Dortmund hebben de afgelopen jaren deelgenomen. Ajax is al meerdere keren gevraagd om mee te doen, maar heeft de boot tot dusver af moeten houden.

Voetbal International meldde eerder dit seizoen dat de onzekerheid over al dan niet directe plaatsing voor de Champions League er de afgelopen jaren voor heeft gezorgd dat Ajax geen garanties over deelname kon afgeven. Omdat de Amsterdammers in de vooronde van de Champions League in actie moesten komen, moest er een streep door het lucratieve voorstel worden gezet.