Gullit fel op ‘profilerende’ burgemeester Eindhoven: ‘Makkelijk scoren’

Ruud Gullit vindt het te voorbarig om nu al te zeggen dat er een einde gemaakt moet worden aan het huidige Eredivisie-seizoen vanwege de uitbraak van het coronavirus. De oud-international verbaast zich om de roep om het seizoen acuut te beëindigen en geeft aan dat het volgens hem beter is om af te wachten en mee te gaan in het advies van deskundigen. Gullit is bovendien kritisch op John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, die zich deze week fel uitsprak tegen het hervatten van de Eredivisie op 19 juni: “Wat de KNVB ook wil, het gebeurt niet.”

Gullit geeft aan dat in Duitsland clubs al in training zijn met oog op de hervatting van het Bundesliga-seizoen. “Als de kenners aangeven dat dat kan, wie zijn wij dan? Clubs zoals FC Emmen of NEC proberen nu ook gewoon te overleven hè? Er is toch niets raar aan dat die clubs proberen straks nog wat wedstrijden te spelen, omdat ze hun schade dan tenminste nog een beetje kunnen beperken? Het lijkt soms net alsof voetbalclubs dat recht niet hebben”, zegt de oud-voetballer in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Volgens Gullit probeert iedereen vanuit zijn eigen perspectief de schade te beperken, ook voetbalclubs. “Ik vind daar niks geks aan, maar waarom wordt daar zo verontwaardigd over gedaan?”, vraagt Gullit zich af, waarna hij de vraag krijgt voorgelegd of het voetbal dat imagoprobleem aan zichzelf te wijten heeft. “Maar heel veel mensen houden toch van voetbal? We genieten er toch allemaal al heel lang van? Daarom is het ook de populairste sport ter wereld geworden. Dat imagoprobleem wordt vaak selectief gebruikt, vind ik, het is vaak maar net hoe het mensen uitkomt. Drie maanden geleden juichten we nog om voetballers, of om andere topsporters, nu moeten die voetballers hun mond dichthouden.”

“Vaak is het gewoon makkelijk scoren”, vervolgt Gullit, om vervolgens zijn pijlen te richten op Jorritsma: “Zo'n burgemeester van Eindhoven ook, die overal roept dat er niet gevoetbald mag worden, ook niet zonder publiek. Dat doet zo'n man toch ook gewoon om zich te profileren? Politici hebben daar wel vaker een handje van, want voetbal is een makkelijke manier om in de schijnwerpers te komen.” De voormalig aanvaller van onder meer AC Milan benadrukt echter dat er belangrijkere zaken spelen dan voetbal. “Niemand zegt ook dat voetbal het belangrijkste is wat er bestaat. Maar tegelijk hebben mensen in deze tijden ook behoefte aan wat vermaak. Brood en spelen. Afleiding. Je kunt niet tot in de lengte der jaren oude wedstrijden terug gaan zitten kijken. Het is ook belangrijk je op dingen te kunnen verheugen.”