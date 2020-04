‘Manchester City heeft geld nodig en geeft enorme korting aan Bayern’

Manchester City wil komende zomer tegen een sterk gereduceerd tarief meewerken aan het vertrek van Leroy Sané, zo is de verwachting van Michael Rummenigge. De oud-voetballer en jongere broer van Karl-Heinz Rummenigge schrijft in zijn column voor Sportbuzzer dat Sané een goede optie zou zijn voor Bayern München.

Sané was vorig jaar zomer ook al op weg naar de uitgang bij City, maar een overgang ging van de baan toen de Duitser in augustus zijn voorste kruisband afscheurde. "Sané bevindt zich nu in een zeer comfortabele situatie", denkt Rummenigge. "Voor zijn blessure zou hij meer dan honderd miljoen euro hebben gekost, maar nu zal hij aanzienlijk goedkoper zijn, misschien kost hij slechts dertig tot vijftig miljoen euro."

Rummenigge voert twee redenen aan voor de mogelijke verlaging van de vraagprijs voor Sané. "Hij heeft nog maar een contract tot medio 2021, waardoor hij volgend jaar gratis de deur uit zou lopen. Bovendien kan Manchester City het geld goed gebruiken in deze tijden van corona, zeker als de Champions League-verbanning blijft staan. Nieuwe geldinjecties door de eigenaar zullen namelijk direct onder de loep genomen worden in het kader van Financial Fair Play."

Bayern wordt naast Sané ook nadrukkelijk gelinkt aan Timo Werner van RB Leipzig, weet ook Rummenigge. "Alles hangt van de vraagprijs af, maar ik kan me niet voorstellen dat ze allebei naar Beieren komen. Zeker omdat ik gehoord heb dat Joshua Zirkzee meer kansen gaat krijgen." De achttienjarige Zirkzee beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij Bayern en stond de laatste twee Bundesliga-wedstrijden van de grootmacht zelfs in de basis door een scheenbeenblessure van eerste spits Robert Lewandowski. De Nederlandse aanvaller heeft zich met drie doelpunten in vijf duels uiterst effectief getoond.