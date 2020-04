Kieft: ‘Mijnheer de burgemeester trapt met open ogen in het valletje van PSV’

Wim Kieft heeft vrijdagavond in zijn column voor De Telegraaf uitgehaald naar John Jorritsma. De oud-spits insinueert dat de burgemeester van Eindhoven, die meermaals heeft gezegd geen Eredivisie-wedstrijden toe te laten in de zomermaanden, zich 'voor het karretje laat spannen' van PSV. Daarbij noemt Kieft het opvallend dat Jorritsma naast zijn burgemeesterschap ook voorzitter is van Brainport Eindhoven, de hoofd- en shirtsponsor van PSV.

De KNVB presenteerde deze week voorzichtig het scenario om de Nederlandse competitie halverwege juni te hervatten, maar Jorritsma is daar fel tegenstander van. “Ik ga het de komende tijd niet voor mijn verantwoordelijkheid nemen om hier in de stad betaald voetbal-activiteiten te laten plaatsvinden, ook niet zonder publiek", aldus de burgemeester in het Eindhovens Dagblad. "De KNVB mag zich realiseren dat er op dit moment elke dag zo’n honderdvijftig mensen aan het virus overlijden en dat de ic’s vol liggen met mensen. Wat is voetbal dan nog?”

In zijn column verbaast Kieft zich over de stelligheid van de burgervader van Eindhoven. "Oké, één keer iets roepen prima, maar waarom drie dagen achtereen?", aldus de oud-spits van Ajax en PSV. "Terwijl mijnheer Jorritsma weet hoe de hazen lopen, zorgt hij met zijn uitlatingen voor veel onrust, terwijl hij feitelijk voor zijn beurt spreekt. De KNVB heeft officieel gezegd alles in het werk te stellen om met respect voor alle overheidsmaatregelen en de voorschriften van het RIVM de competitie te herstarten, maar tegelijkertijd heeft de bond nog geen enkel competitieduel vastgesteld. Is het zover, mag er gevoetbald worden, dan kan burgemeester Jorritsma altijd nog ingrijpen. Als hij daarvoor goede argumenten heeft, zal iedereen daar begrip voor hebben."

Kieft wekt vervolgens de suggestie dat Jorritsma uit naam van PSV handelt. "Nu laadt Jorritsma vooral de verdenking op dat hij zich zo nodig moet profileren en zich tegelijkertijd voor het karretje van PSV laat spannen. Directeur Toon Gerbrands van PSV verkondigde eerder de stekker uit de competitie te willen trekken, maar kreeg zijn zin niet. Nu verschijnt ’zijn’ burgemeester Jorritsma aan het front en dan denk ik: dat is toch de man die altijd op het ereterras zit bij PSV en voorzitter is van Brainport Eindhoven, wat op het shirt van PSV staat. Als burgemeester zie je zoiets toch in en laat je je niet misbruiken door voor de fanfare uit te lopen. Maar mijnheer de burgemeester trapt met open ogen in het valletje, terwijl dat onnodig is. Dit maakt de chaos alleen maar groter. Terwijl de oplossing zich vanzelf aandient op 21 april, als premier Mark Rutte de nieuwe landelijke richtlijnen voor na 1 juni bekendmaakt. Geef de KNVB tot die tijd om een beslissing te nemen die ze moet nemen, in plaats van met z’n allen voorbarig maar te roepen en schreeuwen."

Toch denkt Kieft niet dat het seizoen 2019/20 nog afgemaakt wordt. "Uiteindelijk heeft niemand in Nederland toch de illusie dat de competities nog worden hervat dit seizoen. Zelfs niet met wedstrijden zonder publiek. Duits onderzoek leerde dat zo’n 239 mensen betrokken zijn bij een duel achter gesloten deuren. Rijkelijk veel en nauwelijks te rijmen met de anderhalve-meter-samenleving zoals die wordt geschetst. Iedereen voelt dus welke kant het opgaat. Zeker in een samenleving zoals we die in Nederland kennen. Maar laten PSV en de gemeente Eindhoven, Gerbrands en Jorritsma stoppen met dat voor de hand liggende een-tweetje iedere dag."