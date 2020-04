Inter haalt opvolger van Martínez in Midden-Oosten

Schalke 04 en Suat Serdar hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De middenvelder, dit seizoen goed voor zeven goals in achttien competitiewedstrijden, verlengt met twee jaar tot medio 2024. (Diverse Duitse media)

Luiz Felipe staat nu ook in de belangstelling van Internazionale en Manchester City. De centrumverdediger van Lazio wist zich al verzekerd van de interesse van Barcelona en Bayern München. (Il Messaggero)

Met Sebastian Giovinco van het Saudische Al-Hilal heeft hij een opvallende kandidaat in gedachten.