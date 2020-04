Liverpool-icoon Kenny Dalglish verrast door positieve test coronavirus

Kenny Dalglish is positief getest op het coronavirus, zo maakt Liverpool vrijdagavond bekend. De clubicoon van the Reds, 69 jaar, vertoont geen symptomen van de ziekte. Hij was woensdag in het ziekenhuis voor een behandeling van een infectie waarvoor hij antibiotica kreeg toegediend die via een ader werd ingebracht. De procedures in Engeland schrijven voor dat dergelijke patiënten worden getest op het coronavirus en bij Dalglish bleek die test positief.

Het resultaat was 'onverwacht', schrijft Liverpool, omdat Dalglish niet ziek was. De voormalig aanvaller van Liverpool, in het seizoen 2011/12 nog trainer van the Reds, was voordat hij werd opgenomen in het ziekenhuis al in een vrijwillige zelfisolatie met zijn gezin. "Hij zou iedereen op het hart willen drukken om de adviezen van de regering en de experts op te volgen in de komende dagen en weken", zo schrijft de familie van Dalglish in een statement op de clubwebsite.

Dalglish spreekt via zijn familie zijn dank uit aan het personeel in de gezondheidszorg dat hem heeft behandeld. "De toewijding en de moed van het personeel in de gezondheidszorg, en de offers die zij brengen, verdienen de aandacht van iedereen." Dalglish ziet er volgens de brief 'naar uit' om snel weer terug naar huis te mogen keren; hij verblijft op dit moment nog in het ziekenhuis. Verder hoopt de familie van Dalglish dat de privacy van de familie de komende tijd wordt gerespecteerd.

Dalglish speelde in zijn loopbaan tussen 1969 en 1977 voor Celtic en vervolgens tot 1990 voor Liverpool. In zijn gehele carrière kwam hij tot 230 doelpunten in 559 competitieduels. De 102-voudig international van Schotland was in zijn laatste vijf jaar als voetballer actief als speler-trainer van Liverpool, stond daarna nog een jaar aan het roer en werd vervolgens trainer van Blackburn Rovers, Newcastle United en Celtic. In januari 2011, nadat hij elf jaar niet meer als trainer had gewerkt, volgde hij Roy Hodgson op als trainer van Liverpool. Hij werd ontslagen in mei 2012, nadat Liverpool achtste werd in de Premier League.