‘Real Madrid had diverse redenen om af te zien van Matthijs de Ligt’

Real Madrid heeft vorig jaar de kans laten liggen om Matthijs de Ligt over te nemen van Ajax, zo stelt AS. De Koninklijke had volgens de sportkrant wel degelijk concrete belangstelling voor de Oranje-international, maar had meerdere redenen om af te zien van diens komst.

De Ligt speelde zich vorig seizoen gedurende de ijzersterke Champions League-campagne van Ajax in de kijker van diverse Europese topclubs. De Amsterdammers schakelden in de achtste finale van het toernooi Real Madrid uit, dat na het tweeluik met Ajax serieus overwoog om werk te maken van de komst van De Ligt. Uiteindelijk slaagde Juventus erin om de twintigjarige centrumverdediger binnen te halen; de Italianen betaalden daarvoor een bedrag van 75 miljoen euro.

De reden dat Real Madrid geen bod uitbracht, was volgens AS omdat Éder Militão van FC Porto beter uit het scoutingsrapport van de club kwam. De 22-jarige Braziliaan, die uiteindelijk voor vijftig miljoen euro werd ingelijfd, werd ingeschat als een snellere speler dan De Ligt, die bovendien beter van achteruit kan opbouwen. Bovendien was Militão bereid om al gedurende het vorige seizoen zijn transfer te bespreken, terwijl De Ligt geïnteresseerde partijen afhield tot in de zomerstop. Ook het feit dat Ajax 25 miljoen euro meer vroeg dan FC Porto voor Militão speelde mee in het besluit van de Madrilenen.

Inmiddels zijn er in het Santiago Bernabéu grote twijfels of Real wel de juiste keuze heeft gemaakt. Militão krijgt achter het vaste centrale duo bestaande uit Sergio Ramos en Raphael Varane nauwelijks speelminuten: de Zuid-Amerikaanse mandekker kwam in zijn eerste seizoen slechts tot dertien officiële wedstrijden. Diverse Spaanse media, waaronder Defensa Central, berichtten de voorbije week dat Real Madrid inmiddels overweegt om De Ligt alsnog aan te trekken. Volgens Sport vraagt Juventus liefst 150 miljoen euro voor de ex-Ajacied.