Van Ginkel heeft heel Stamford Bridge voor zichzelf: ‘Het is niet gezellig ofzo’

Marco van Ginkel houdt zich fit tijdens de lockdown in Engeland. De middenvelder van Chelsea maakt gebruik van de door de regering geboden mogelijkheid om eenmaal per dag uit huis te komen om te sporten. Aangezien hij vlak bij het stadion van zijn club woont, houdt Van Ginkel zijn conditie op peil op het veld van Stamford Bridge.

Maandag plaatste Van Ginkel, die al bijna twee jaar niet meer voetbalde vanwege een zware knieblessure en een daaropvolgende infectie, een video op Instagram waarop te zien is dat hij sprintoefeningen doet op Stamford Bridge. "Dat mag voor de jongens die dicht bij het stadion wonen", legt hij uit in gesprek met PSV TV, het officiële kanaal van zijn oude club. "Ik woon er heel dicht bij, dus voor mij is het ideaal. Het trainingscomplex was voor mij net te ver, dus daar mocht ik niet heen."

Het is echter niet toegestaan om met meerdere spelers tegelijk op het veld te staan, zegt Van Ginkel. "Het mag alleen in je eentje, dus het is niet gezellig of zo. Het is saai, maar het is niet anders." Evenwel is de achtvoudig international van Oranje blij om in een dergelijke omgeving te kunnen trainen. "Ik heb het ook in het park gedaan, maar daar is het veld wat minder. Op Stamford Bridge is het top, dus dat is ideaal."

Van Ginkel beschikt over een aflopend contract bij Chelsea. De 27-jarige middenvelder zegt nog geen contact te hebben gehad met de clubleiding over zijn toekomst; het is onduidelijk wat de intenties van Chelsea zijn. Van Ginkel wordt ook met enige regelmaat in verband gebracht met PSV, de club waaraan hij al driemaal werd verhuurd, maar afgelopen winter was een terugkeer volgens hem geen optie. "Er was geen contact met PSV over een transfer in de winter, maar ik heb nog wel contact met mensen bij PSV. Het houdt al snel op als je niet fit bent", lacht hij.