Fredrik Oppegård draait zich om bij PSV TV en bevestigt transfernieuws

PSV ziet toekomst in Fredrik Oppegård. De zeventienjarige linksback komt definitief over van Vålerenga IF, zo maakt hij vrijdagavond zelf bekend in een uitzending van PSV TV. De Eindhovenaren bevestigen het nieuws op de officiële clubwebsite. PSV huurde Oppegård dit seizoen al van Vålerenga en had de optie om hem te behouden indien de samenwerking zou bevallen.

Oppegård is onder leiding van Ruud van Nistelrooij de vaste linksback van voor PSV Onder-19 in de Eredivisie voor A-junioren. Hij trainde na de winterstop bovendien enkele keren mee met de A-selectie. Voordat hij afgelopen zomer naar PSV kwam, liep hij al meermaals stage bij de club. PSV maakt niet duidelijk of het een transfersom moet betalen aan Vålerenga om Oppegård definitief in te lijven. Voor zover bekend had de jongeling geen profcontract in Noorwegen, wat zou betekenen dat hij gratis kan overkomen.

In de uitzending bevestigt Oppegård zijn contractverlenging. Hij draait zich tijdens een live-interview om en toont zijn PSV-shirt met 'rugnummer' 2023, een bevestiging dat hij voor drie jaar tekent. "PSV is een heel mooie club om me verder te ontwikkelen", legt de verdediger uit. "Ik heb erg genoten van mijn eerste jaar hier en ik kijk uit naar het nieuwe seizoen. Mijn doel is om het eerste elftal te halen. Maar ik moet geduld hebben en het stap voor stap benaderen."

PSV noemt Oppegård op de eigen website een speler wiens speelstijl zich laat kenmerken 'door de drang om aan te vallen en als back mee te voetballen'. Zelf maakt hij duidelijk dat hij zich op zijn plek voelt in Nederland. "PSV is een grote club en Ik hou enorm van de speelwijze en de manier van werken hier", verzekert de Scandinaviër. "Iedereen zorgt goed voor elkaar. De trainingen en alle andere voorwaarden zijn erg goed. Ik ben heel positief over PSV."