‘Barcelona kan en wil niet voldoen aan 75 miljoen euro en zet troefkaart in’

Hoewel het binnenhalen van Neymar én Lautaro Martínez topprioriteit heeft, zet Barcelona zijn zinnen in de zomer volgens Sport óók op het aantrekken van een nieuwe verdediger. Diego Carlos van Sevilla wordt daarbij beschouwd als de ideale kandidaat, indien de 27-jarige mandekker voor een zacht prijsje uit Andalusië weg te kapen is.

Sevilla, dat Diego Carlos nog geen jaar geleden voor vijftien miljoen euro overnam van FC Nantes, heeft echter geen enkele intentie om de Braziliaan van de hand te doen. Los Rojiblancos verwijzen geïnteresseerde clubs al tijden naar de gelimiteerde afkoopsom van Diego Carlos, die vastgesteld is op 75 miljoen euro. "Barcelona kan en wil daar niet aan voldoen, omdat het aantrekken van Neymar van Paris Saint-Germain en Martínez van Internazionale de absolute topprioriteit heeft", zo schrijft Sport.

Om een transfer van Diego Carlos toch mogelijk te maken, zet Barcelona naar verluidt in op een

'troefkaart'. De club beschikt nog altijd over Ivan Rakitic, die tussen 2010 en 2014 furore maakte bij Sevilla en met zijn goede prestaties een overgang naar Barcelona bewerkstelligde. Rakitic mag inmiddels vertrekken uit het Camp Nou en zou daarom ingezet kunnen worden als ruilmiddel. De 32-jarige Kroaat ontmoette zijn vrouw Raquel Mauri in Sevilla en heeft meermaals aangegeven na zijn carrière terug te willen keren naar de Zuid-Spaanse stad.

Of Sevilla mee wil werken aan een ruildeal tussen Diego Carlos en Rakitic is echter te betwijfelen. De Spaanse subtopper ziet liever een groot geldbedrag betaald worden voor de Zuid-Amerikaanse verdediger en weet dat Liverpool óók nadrukkelijke belangstelling heeft. De Engelse grootmacht is ruimschoots voldoende kapitaalkrachtig om te voldoen aan de afkoopclausule van Diego Carlos, waardoor Barcelona buitenspel zou komen staan.