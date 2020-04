Verweij ontkracht Ajax-gerucht: ‘Volgens hem absoluut geen sprake van’

Nicolás Tagliafico is nog niet rond met een nieuwe club, zo beweert Mike Verweij in de voetbalpodcast van De Telegraaf. Marco Timmer, Ajax-watcher voor Voetbal International, zei dat de Argentijnse vleugelverdediger reeds ‘onderdak’ zou hebben gevonden. Verweij, die de Amsterdamse club volgt voor De Telegraaf, heeft dit gecheckt bij de zaakwaarnemer van Tagliafico en bestempelt het gerucht als onwaar.

“Er ging zelfs een gerucht dat hij al rond zou zijn met een nieuwe club. Dat heb ik voor de zekerheid even nagetrokken bij zijn zaakwaarnemer in Argentinië, Ricardo Schlieper. Volgens hem is daar absoluut geen sprake van. Er wordt wel veel naar hem geïnformeerd, maar clubs zijn op dit moment zo afwachtend. Iedereen moet eerst op orde zien te krijgen hoe ze er financieel voorstaan en wat er mogelijk is. Dat Tagliafico in de belangstelling staat van veel clubs, staat vast. De kans is groot dat hij gaat vertrekken, maar het is nog niet rond”, benadrukt Verweij. Tagliafico werd gelinkt aan onder meer Tottenham Hotspur, Manchester City en Chelsea en Valentijn Driessen denkt dat hij uitstekend in de Premier League past.

“Wel een speler die heel goed in de Premier League past met zijn aanvallende drive, zowel Chelsea als Manchester City speelt met hele aanvallende backs. Een goede speler, voor het doel is hij ook gevaarlijk. Hij maakt veel doelpunten voor een verdediger en kan goed koppen ondanks zijn geringe lengte. Ik kan me voorstellen dat veel clubs verregaande belangstelling voor hem hebben”, aldus Driessen. Verweij stelt dat Taglifico zichzelf ook het best in de Premier League vindt passen.

“Je zou toch denken: een Argentijn, Spaanstalig, die gaat naar Spanje. De Spaanse scheidsrechters kennende past hij met zijn spel beter in de Premier League. Want als je in Spanje soms naar iemand kijkt, krijg je al een gele kaart”, stelt Verweij. Owen Wijndal van AZ werd eerder al genoemd als opvolger voor Tagliafico, maar de Ajax-watcher van De Telegraaf verwacht dat het een ingewikkelde operatie wordt om hem los te weken in Alkmaar.

“Overmars heeft vorig jaar al gezegd dat dat een zeer interessante speler is, maar waarschijnlijk ook een heel dure speler. AZ heeft al aangegeven liever niet te verkopen aan Ajax. Als Ajax hem wil hebben moeten ze of heel diep in de buidel tasten of een heel goed gesprek aangaan met Robert Eenhoorn en Max Huiberts over de compensatie voor het beëindigen van deze competitie”, zegt Verweij. Zijn collega Driessen ziet Wijndal als een ideale aanwinst voor Ajax. “Een jonge speler en die vertegenwoordigt kapitaal. Hij heeft zich gigantisch snel ontwikkeld. Een speler die heel goed bij Ajax past, dus ik zou echt voor hem gaan. Dat is iemand voor de toekomst.”