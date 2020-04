‘Brands en Mourinho hikken tegen afkoopclausule van tachtig miljoen aan’

Geoffrey Kondogbia staat mogelijk voor een overstap richting de Premier League. El Desmarque schrijft dat Tottenham Hotspur en het Everton van director of football Marcel Brands concrete belangstelling hebben voor de 27-jarige middenvelder. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat Valencia zich soepel zal opstellen in de onderhandelingen over Kondogbia.

Het contract van Kondogbia loopt nog door tot medio 2022 en bevat een afkoopclausule van tachtig miljoen euro. Voorlopig is Valencia niet bereid om te onderhandelen over de vraagprijs, wat betekent dat een geïnteresseerde club de gelimiteerde afkoopsom op tafel moet leggen om de drievoudig international van de Centraal-Afrikaanse Republiek over te nemen. Het is niet de eerste keer dat Kondogbia gelinkt wordt aan een overstap naar Tottenham Hotspur, daar zijn naam afgelopen zomer al in verband gebracht werd met the Spurs.

Tottenham Hotspur ging afgelopen zomer uiteindelijk voor de komst van Tanguy Ndombele, maar manager José Mourinho heeft nu bij de clubleiding een verzoek ingediend om Kondogbia binnen te halen. The Spurs zouden een bedrag van veertig miljoen euro overhebben voor de middenvelder van Valencia. Zoals het er nu naar uitziet, is dat niet voldoende om Kondogbia los te weken bij de huidige nummer zeven van LaLiga.

Kondogbia speelt sinds 2017 in het shirt van Valencia, dat hem in eerste instantie op huurbasis en een jaar later voor 22 miljoen definitief overnam van Internazionale. De middenvelder, die in zijn loopbaan eerder uitkwam voor RC Lens, Sevilla en AS Monaco, kwam dit seizoen voorlopig tot 24 optredens voor Valencia, waarin hij goed was voor 2 doelpunten.