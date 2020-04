Bestuurssoap Barcelona bereikt kookpunt na aantijging over zelfverrijking

De bestuurlijke crisis bij Barcelona lijkt voorlopig aan te houden. Zes bestuursleden, onder wie vice-voorzitter Emili Rousaud, hebben per brief hun ontslag ingediend. Het zestal is ontevreden over de koers die voorzitter Josep Maria Bartomeu vaart. Rousaud grijpt vrijdag een interview met RAC1 aan om een en ander aan de kaak te stellen. Volgens Rousaud is er een behoorlijk geldbedrag verdwenen in een van de zakken van de bestuursleden van Barcelona, zonder daarbij man en paard te noemen.

"Ik weet niet precies om wie het gaat, maar ik heb zeker wel dat vermoeden", zo geeft Rousaud te kennen. "Je legt een miljoen euro neer voor iets dat slechts 100.000 euro kost, zowel wit als zwart. Ik weet niet wie dat is geweest, maar ik heb zeker wel een idee." Rousaud lijkt daarmee te hinten naar de entourage van Bartomeu. Barcelona zou voor een bedrag van een miljoen euro een pr-bureau hebben ingeschakeld om het imago van Bartomeu op te poetsen, al heeft de voorzitter de beschuldigingen altijd ontkend. Dat gebeurde naar verluidt door andere (kritische) partijen, met een relatie tot Barcelona, in een kwaad daglicht te stellen. Barcelona-boegbeelden als Lionel Messi, Josep Guardiola en Gerard Piqué werden via de sociale media aangevallen.

Volgens Rousaud werd het totaalbedrag van een miljoen euro opgesplitst in vijf delen. In de optiek van de afgetreden vice-voorzitter was er een specifieke reden om met facturen van 200.000 euro te werken. "Op die manier was er geen controle nodig van de raad van bestuur van Barcelona. Het openbare onderzoek zal echter openheid van zaken geven. Daar is Bartomeu inmiddels al van op de hoogte." Rousaud hekelt het feit dat het Barcelona-bestuur verschillende lijntjes gebruikt. "Dat is een vuil spel. Ik denk dat iemand een greep in de kas heeft gedaan, al kan ik geen naam noemen. Ik denk echter niet dat het een bestuurslid is geweest." Marca denkt evenwel dat Rousaud doelt op Jaume Masferrer, de voormalig rechterhand van Bartomeu, die is geschorst hangende het onderzoek naar het mogelijk inzetten van een pr-bureau door de leiding van Barcelona.

Barcelona vindt de aantijgingen van Rousaud in het interview met RAC1 ‘ongefundeerd’, zo meldt de club vrijdagmiddag in een officieel statement. "Wij wijzen elke actie die kan worden gelinkt aan corruptie categorisch af", zo klinkt het vanaf de burelen van het Camp Nou. Wij houden onszelf het recht voor om opmerkingen te maken over de zogeheten criminele activiteiten." Voorts wordt verwezen naar het onderzoek dat wordt uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers (PWC) en nog steeds in volle gang is. Barcelona verleent in dat kader alle medewerking, zo wordt benadrukt door de Spaanse grootmacht.

In de verklaring van Barcelona valt ook te lezen dat de ontslagaanvragen van Rousaud, financieel directeur Enrique Tombas en de overige bestuursleden Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont en Jordi Clasamiglia worden geaccepteerd. Bartomeu was al enige tijd bezig met een reorganisatie van het bestuur, zo wordt ook aangegeven. Rousaud en Tombas kregen eerder deze week het verzoek om af te treden. Eerstgenoemde liet in de Spaanse media al snel weten teleurgesteld te zijn in de houding van Bartomeu, die Rousaud drie maanden geleden aanstelde als vice-voorzitter.