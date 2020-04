Waar of niet waar – Is ‘Penaldo’ een terechte bijnaam voor Ronaldo?

De voetballerij ligt voorlopig stil door de uitbraak van het coronavirus, maar uit het oog is niet uit het hart. Als echte liefhebbers grijpen we massaal naar oud beeldmateriaal, piekeren we ons suf of en hoe de competities hervat kunnen worden en natuurlijk zijn er ook nog de eeuwige discussies om op terug te vallen. Voetbalzone neemt deze week zeven veelgehoorde beweringen onder de loep en in aflevering 7 ligt de focus op Cristiano Ronaldo, die van ‘haters’ de negatief geladen bijnaam ‘Penaldo’ heeft gekregen. Waar komt het idee vandaan dat de Portugees alleen maar kan scoren uit strafschoppen?

Voor het begin van dit verhaal gaan we terug naar 9 december 2015. Cristiano Ronaldo had zojuist vier keer gescoord tegen Malmö FF. Daarmee groeide hij uit tot de eerste persoon ooit die in één seizoen meer dan tien doelpunten maakte in de groepsfase van de Champions League. Logischerwijs stapte hij met een goed gevoel rond in de mixed zone van het Bernabéu. Zijn humeur veranderde echter toen hem op de man af gevraagd werd naar de grote hoeveelheid strafschoppen die hij voor zijn rekening nam.

Op die avond had hij geen enkele krijttrap genomen, dus het was een nogal vreemde timing. Zeker als je bedenkt dat slechts twee van zijn elf CL-treffers tot stand kwamen vanaf de stip. “Je moet naar de cijfers kijken. Hoeveel goals heb ik wel niet gescoord voor Real Madrid? Dat zijn toch niet allemaal strafschoppen?” Natuurlijk heeft de Portugees daarmee een punt, maar de naam ‘Penaldo’ komt nog altijd geregeld voorbij als we het over hem, een van de beste doelpuntenmakers aller tijden, hebben.

Messi vs Neymar vs penaldo career heat map in a single pic pic.twitter.com/mqNw9ymBCE — ganesh (@breathMessi21) April 4, 2020

De oorsprong van die bijnaam lijkt te stammen uit zijn beginperiode bij Real Madrid, waar hij in de zomer van 2009 binnenstapte na een toptransfer vanuit Manchester United. De aanvaller kende een goede start en werd al snel het speerpunt van de aanval. Gonzalo Higuaín maakte in zijn eerste seizoen naast Ronaldo liefst 29 goals in 40 duels, maar verloor toch zijn plekje aan Karim Benzema, die vanwege zijn harde werk en onzelfzuchtige instelling een betere partner werd geacht voor de grote ster van het elftal.

Ronaldo kreeg naast zijn ideale aanvalspartner ook de kans om alle strafschoppen en vrije trappen binnen schootsafstand te nemen, terwijl hij met Mesut Özil en Angel di Maria twee assistkoningen achter zich kreeg geposteerd. Zijn doelpuntenaantal vloog in zijn tweede seizoen de hoogte in toen het spel eenmaal op hem werd afgestemd. Tussen 2010 en 2015 scoorde hij ieder seizoen meer dan vijftig goals. Een ongekende serie die hem meerdere Ballons d’Or opleverde.

Toch werd hij als grote man van Real Madrid geregeld beschimpt door fans van rivaliserende clubs. Zelf deed hij zijn zaak ook geen goed in de CL-finale van 2014, waarin hij vanaf de strafschopstip in de slotseconde van de verlenging voor de 4-1 tekende tegen Atlético Madrid. De Portugees ging na die benutte penalty uit zijn dak alsof hij de zege hoogstpersoonlijk had veiliggesteld voor zijn team, maar eigenlijk speelde hij een ongelukkige wedstrijd. Dat hij dan na het maken van een ‘simpele’ goal toch in zijn eentje zo uit zijn dak ging, was koren op de molen van critici die beweren dat hij het moet hebben van penalty’s.

Natuurlijk heeft hij ook ongelooflijk veel veldgoals gescoord, maar het valt niet te ontkennen dat hij zijn statistieken door de jaren heen flink heeft opgevijzeld met strafschoppen. Hij heeft sinds seizoen 2009/10 meer penalty’s genomen en benut dan wie ook ter wereld. Ronaldo maakte liefst 93 treffers uit 107 pogingen. Zijn grote rivaal Lionel Messi scoorde er echter ook 64 uit 82 strafschoppen, maar hij wordt er nooit van beticht ‘penaltygeil’ te zijn. Ook mist hij procentueel veel vaker dan zijn Portugese rivaal. Ronaldo schiet in 87 procent van de gevallen raak, dus waarom zou hij niet aanleggen als zijn club de kans krijgt?

De spits van Juventus heeft in de afgelopen elf jaar 503 keer gescoord en in achttien procent van alle gevallen ging het om een strafschop. Dat is weliswaar meer dan de twaalf procent van Messi’s 545 treffers, maar alsnog is het kleinzerig om hem ‘Penaldo’ te noemen. Exact een vijfde van al Zlatan Ibrahimovic’ treffers is afkomstig vanaf de strafschopstip en hij hoeft zich nooit te verdedigen tegen claims dat hij het van penalty’s moet hebben. Hetzelfde zou voor Ronaldo moeten gelden. We hebben het hier over de topscorer aller tijden van Real Madrid en iemand die op 35-jarige leeftijd nog steeds een topcompetitie als de Serie A naar zijn hand kan zetten.

Om dat te bereiken heeft hij zich de afgelopen jaren getransformeerd van vleugelaanvaller tot eindstation van alle aanvallen. Anders had hij op deze leeftijd niet meer bij de absolute wereldtop behoord, maar hij speelt het klaar. Door zijn wil om altijd en overal te scoren wordt hij vaak afgeschilderd als egoïst, maar desondanks heeft hij sinds 2009/10 meer assists gegeven dan spelmakers als David Silva, Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Wij gaan hier niet schrijven dat het onmogelijk of onterecht is om geen fan te zijn van Cristiano Ronaldo, maar hem afschilderen als ‘Penaldo’ is allerminst terecht. Wie denkt van wel, hoeft – zoals de Portugees zelf al zei – alleen maar naar de cijfers te kijken.