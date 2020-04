Frenkie de Jong wedijvert met ex-ploeggenoot; quarantaine-look Van Gangelen

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Frenkie de Jong trainde deze week met een ex-ploeggenoot: Timothy Fosu-Mensah. De Jong en Fosu-Mensah speelden in het verleden onder meer samen in Onder-21 en Oranje Onder-19 en verblijven momenteel beiden in Nederland, vanwege de coronacrisis. Het ging er fanatiek aan toe.





Jetro Willems gaf vrijdag thuis een verkleedfeestje. Dat leidde in de commentsectie tot hilariteit bij onder anderen Jeffrey Bruma, Denzel Dumfries en Nigel de Jong.





De doorgaans gladgeschoren Jan Joost van Gangelen deelde donderdag zijn opvallende quarantaine-look. De presentator kon onder meer rekenen op de complimenten van FOX Sports-collega Fresia Cousiño Arias (‘Staat je goed!’).





Jan-Arie van der Heijden kwam voor de coronacrisis amper meer aan spelen toe bij Feyenoord, maar de verdediger lijkt desondanks op dit moment alles in het werk te stellen om fit te blijven.





Ook Granit Xhaka (Arsenal), Ross Barkley (Chelsea), Juninho Bacuna (Huddersfield Town ) en Jeremain Lens (Besiktas) werkten zichzelf de afgelopen dagen in het zweet.





Sergio Canales (Real Betis), Wojciech Szczesny (Juventus) en Antonio Candreva (Internazionale) sportten de afgelopen dagen vooral recreatief.





Lukas Podolski deed vrijdag boodschappen op de markt van Antalya. De Duitse spits liet zichzelf beschermen door een mondkapje. Ook Edgar Davids neemt het zekere voor het onzekere tijdens de coronacrisis.





Ander Herrera (Paris Saint-Germain) en Christian Eriksen (Internazionale) speelden samen met de kinderen onder de zon. Thomas Müller (Bayern München) ging een stukje fietsen met zijn partner.





Álvaro Morata (Atlético Madrid) en Edin Dzeko (AS Roma) lieten deze week trots weten binnenkort gezinsuitbreiding te verwachten.