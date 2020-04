Linssen bekleedt voortrekkersrol: ‘Zou ervoor kiezen het seizoen te stoppen’

De KNVB hoopt op een hervatting van de Eredivisie in de zomermaanden, zodat het seizoen 2019/20 uiterlijk 3 augustus kan worden afgerond. Een en ander is echter afhankelijk van Minister-president Mark Rutte, die op 21 april zal aangeven of er verandering komt in de voorzorgsmaatregelen omtrent de coronacrisis. Bryan Linssen vindt in ieder geval dat er definitief een punt moet worden gezet achter de huidige voetbaljaargang, ongeacht de situatie rondom het coronavirus over enkele weken.

"Ik zou heel graag willen doorvoetballen want je wilt gewoon dat er een kampioen komt", stelt de aanvoerder van Vitesse in een vraaggesprek met VTBL. "Je wilt de Europa League halen met Vitesse. Dat wil je héél graag, alleen als ik een stem mocht uitbrengen dan zou ik ervoor kiezen om het seizoen gewoon te stoppen." Vitesse stond vorige maand op de zevende plaats toen er werd besloten om de Eredivisie tijdelijk stil te leggen vanwege de coronacrisis.

"En dan gewoon het nieuwe seizoen beginnen op de geplande datum", blikt Linssen alvast vooruit op de jaargang 2020/21, waarvan de startdatum vanwege de coronacrisis voorlopig nog niet bekend lijkt. "Zo kom je ook niet in de knoei in aanloop naar het volgende seizoen en het EK (reeds verschoven naar de zomer van 2021, red.) en blijft alles op de rails. Maar als we blijven uitstellen dan komen we dit seizoen en volgend seizoen in de problemen. Je blijft dan achter de feiten aanlopen."

"Als je er nu mee stopt dan vind ik die vier maanden zonder voetbal niet zo’n groot probleem", voegt Linssen daaraan toe. Onder meer Ajax, AZ en PSV pleiten voor een voortijdig einde van het huidige seizoen. John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven, ziet het zelfs helemaal niet zitten dat er deze zomer wordt gespeeld in het Philips Stadion. De beleidsbepalers van Vitesse hebben zich nog niet expliciet uitgelaten over de invulling van het restant van dit seizoen.