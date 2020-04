Roberto Carlos trekt jaren later fel van leer: ‘Hij heeft mij kapotgemaakt’

Roberto Carlos kan terugkijken op zeer succesvolle loopbaan bij met namen Real Madrid en het nationale elftal van Brazilië. Er waren echter ook tegenslagen in de carrière van de voormalig linksback. Roberto Carlos ziet zijn jaar bij Internazionale, de jaargang 1995/96, als het absolute dieptepunt van zijn jaren als profvoetballer. Hij had namelijk geen hoge pet op van de tactische kwaliteiten van toenmalig trainer Roy Hodgson, die tegenwoordig bij Crystal Palace werkzaam is.

"Hodgson heeft mij kapotgemaakt", stelt Roberto Carlos in duidelijke bewoordingen in een interview met Marca. "Hij gebruikte mij toentertijd als centrale middenvelder. Op die manier zou ik nooit in beeld komen bij het Braziliaanse elftal, terwijl de Copa América in 1997 steeds dichterbij kwam." De oud-verdediger had buiten het veld een redelijk normaal contact met Hodgson. "Het punt was alleen dat hij weinig kennis had van voetbal."

De samenwerking tussen Roberto Carlos en Hodgson bleef dan ook beperkt tot één seizoen. "Ik diende een transferverzoek in bij Massimo Moratti (toenmalig voorzitter van Inter, red.)", vervolgt de gewezen vleugelverdediger. "Kort daarna kwam Real Madrid om de hoek kijken. Speciaal voor Fabio Capello ging ik vervolgens naar Madrid. Hij is de meeste belangrijke trainer in mijn loopbaan geweest."

Roberto Carlos werkte een seizoen samen met Capello in het Santiago Bernabéu, die in 1997 koos voor een terugkeer bij zijn grote liefde AC Milan. Jaren later, in het seizoen 2006/07, keerde de Italiaanse coach terug bij Real, toevallig in het laatste seizoen dat de vleugelverdediger aan de Koninklijke verbonden was. Roberto Carlos wist met Real uiteindelijk driemaal de Champions League te veroveren. Daarnaast legde hij met de Spaanse grootmacht viermaal beslag op de landstitel.