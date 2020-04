'Bayern slaat in onderhandelingen achterover door salariseis van 20 miljoen’

De contractonderhandelingen tussen Bayern München en Manuel Neuer houden de laatste tijd de gemoederen bezig in Duitsland. BILD schrijft vrijdag dat de onderhandelingen lastiger zijn dan ze in eerste instantie leken, vooral door de forse eisen van de 34-jarige sluitpost. Niet alleen doordat Neuer voor maar liefst vijf jaar wil bijtekenen, maar ook omdat hij een astronomisch jaarsalaris van twintig miljoen euro wenst te verdienen.

Thomas Kroth, zaakwaarnemer van Neuer, schoof twee weken geleden aan bij bestuurslid Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidzic. Duitse media schreven vorige week dat beide partijen door de geëiste contractduur van de ervaren doelman er nog niet uit waren gekomen. Neuer verlangde naar verluidt een zogenaamd ‘XXL-contract’, dat hem tot medio 2025 en dus zijn 39e aan der Rekordmeister zou moeten verbinden. Bayern zou hier niks in zien en wenst Neuer voorlopig tot medio 2023 aan zich te binden.

De contractduur is echter niet het enige waarmee Neuer de clubleiding van Bayern versteld heeft doen staan, zo weet BILD te melden. Kroth legde tijdens de contractonderhandelingen tevens een salariseis van ruim twintig miljoen per jaar neer, wat tot de nodige verwarring aan de kant van de Duitse topclub heeft gezorgd. Zoals het er nu naar uitziet, is een overeenstemming over een nieuw contract voor Neuer daardoor nog lang niet aanstaande.

Het huidige contract van Neuer bij Bayern loopt in de zomer van 2021 af. Met Alexander Nübel heeft der Rekordmeister reeds een mogelijke opvolger binnengehaald. Met de sluitpost, die overkomt van Schalke 04, zou de afspraak zijn gemaakt dat hij een bepaald aantal wedstrijden moet spelen, wat voor onvrede zou hebben gezorgd bij Neuer. Chelsea zou in de markt zijn om 92-voudig Duits international binnen te halen als opvolger voor Kepa Arrizabalaga.