PEC in dubio na veroordeling icoon: ‘Iedereen herinnert zich solo tegen Ajax’

Klaas Drost speelde zijn gehele loopbaan voor PEC Zwolle en wordt ruim drie decennia na zijn afscheid als speler nog steeds op handen gedragen door de aanhang. Er werd zelfs een tribune vernoemd naar de oud-verdediger van de Blauwvingers. Er zijn echter twijfels ontstaan over het aanhouden van de naam van de tribune in het MAC³PARK stadion, nu Drost is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een boete van 25.000 euro vanwege zorggeldfraude bij diens zorginstelling in Harderwijk. De oud-speler en zijn vrouw, die een taakstraf van 180 uur kreeg opgelegd, hebben de aantijgingen overigens altijd ontkend.

De rechtszaak speelde al enige jaren op de achtergrond, maar de naam van Drost op de tribune werd desondanks niet weggehaald door het bestuur van PEC. De Zwollenaren hebben altijd benadrukt dat de supporters voor de namen van de verschillende tribunes hebben gezorgd en dat de mening van de achterban in alle gevallen meetelt. Vanwege de veroordeling van afgelopen donderdag lijken de kaarten echter anders te liggen. "Ik zit zelf ook nog even goed na te denken wat we nu met deze zaak moeten doen, maar de fans hebben hier ook een grote stem in", benadrukt voorzitter Adriaan Visser in gesprek met De Stentor.

"Daarnaast zal ik mij op de hoogte laten stellen of Klaas Drost nog eventueel in beroep gaat tegen de uitspraak", voegt de preses van PEC daaraan toe. Ook Freddie Eikelboom, voorzitter van de supportersvereniging, wacht een eventueel hoger beroep van Drost af. "We gaan voor die tijd met de verschillende supportersgroepen om tafel om te kijken wat we willen, we zullen er zorgvuldig mee moeten omgaan." Het is in ieder geval een lastige kwestie, weet ook Eikelboom. "Hij is op maatschappelijk vlak veroordeeld, maar hij is gelijkertijd een icoon, iedereen van mijn generatie herinnert zijn legendarische solo tegen Ajax (in 1976, red.). Mede daarom draagt de tribune zijn naam."

De PEC-leiding heeft Drost door de jaren heen altijd gesteund. Zo ook in 2013, toen de vermeende fraude van de oud-speler met persoonsgebonden budgetten nader tegen het licht werd gehouden en supporters zijn naam op de tribune afplakten met plastic. "Een spontane actie van een kleine groep, die een statement wilde maken. Zoals destijds een keuze is gemaakt om een naam ergens aan te verbinden, kan er ook een situatie zijn dat we de naam veranderen. Dat doen we dan met dezelfde groep mensen. De supporters hebben daar een belangrijke stem in", zo zei toenmalig directeur Edward van Wonderen zeven jaar geleden tegenover De Stentor.