Bendtner zorgt voor grote verrassing met uitspreken van nieuwe ambitie

De ooit zo veelbelovende loopbaan van Nicklas Bendtner lijkt te zijn uitgegaan als een nachtkaars. De 32-jarige Deense spits zit sinds januari zonder club, nadat hij FC Kopenhagen besloot te verlaten. Bendtner is echter niet van plan om de voetbalwereld definitief gedag te zeggen, want in het programma Bendtner og Philine van het Deense Dplay spreekt hij de opvallende ambitie uit om het trainersvak in te gaan.

De actieve carrière van de flamboyante Bendtner stond bol van de incidenten. Arsenal nam hem op jonge leeftijd over van FC Kopenhagen, waarna hij achtereenvolgens het shirt droeg van Sunderland, Juventus, VfL Wolfsburg, Nottingham Forest, Rosenborg BK en opnieuw FC Kopenhagen. In januari besloten de spits en de Deense topclub in onderling overleg uit elkaar te gaan, nadat hij dit seizoen slechts een keer scoorde in negen wedstrijden. Bendtner heeft officieel nog geen punt achter zijn loopbaan gezet en liet onlangs weten dat hij bijna ergens had getekend, maar dat dit afketste door de coronacrisis.

Indien Bendtner nog aan de slag gaat, zal dit in ieder geval buiten Denemarken zijn. In zijn thuisland wenst de spits alleen voor FC Kopenhagen te spelen. Het eventueel verlengen van zijn loopbaan staat in ieder geval los van de ambities in het trainersvak. “Een van de dingen waarin ik goed zou willen zijn, is het trainersvak. Ik wil de cursussen gaan volgen die er voor nodig zijn om als trainer aan de slag te gaan. Ik denk dat ik voor de leeftijd van 40 tot 45 voor het eerst de leiding kan hebben bij een club”, geeft Bendtner te kennen. De uitspraken van de 81-voudig Deens international hebben het nodige stof doen opwaaien, daar hij als speler vaak de nodige moeite had met discipline.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik hier nog nooit in mijn leven over nagedacht had”, reageert Stale Solbakken, trainer van FC Kopenhagen, in gesprek met Ekstra Bladet op de ambities van Bendtner. “Nicklas heeft een voetbalhoofd, daar is geen twijfel over. Bovendien heeft hij ervaring bij clubs in verschillende landen. Wat betreft zijn tactisch inzicht, zie ik geen obstakels voor hem om het trainersvak in te gaan.”

Solbakken vindt het moeilijk te zeggen of de reputatie van Bendtner invloed gaat hebben op zijn trainerscarrière. “Maar daar draait het niet om, het gaat erom hoe hij het werk doet en of hij gepassioneerd is. Als hij toegewijd is, zullen de dingen goed gaan. De dingen uit zijn actieve carrière hoeven dan geen thema te zijn. Wat voor hem moeilijk is, is voor iedereen moeilijk. Het is een uitdaging om respect te krijgen van een selectie als beginnend trainer. Je moet eraan wennen dat je ineens voor zoveel mensen moet beslissen en de verantwoordelijk draagt.”

Solbakken heeft in het halfjaar dat Bendtner dit seizoen voor FC Kopenhagen speelde overigens geen negatieve ervaringen gehad. “Ik heb hem vier tot vijf maanden onder mijn hoede gehad en daarin heeft hij zich voorbeeldig gedragen. Er bestaat dus in ieder geval een duidelijk teken dat hij een volwassen en verantwoordelijke man is geworden.”