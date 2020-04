Coronacrisis lijkt vertrek bij Ajax uit te stellen: ‘Momenteel niet mee bezig’

Vanwege de aanhoudende coronacrisis ligt de Eredivisie voorlopig stil. De onderbreking heeft als gevolg dat veel spelers nog niet weten waar ze volgend seizoen onder contract staan. Joël Veltman, die in het recente verleden als eens werd gelinkt aan West Ham United, is in ieder geval niet bezig met een vertrek bij Ajax, ondanks het feit dat de rechtsbenige verdediger voor zijn laatste contractjaar staat.

Een avontuur in het buitenland is voor Veltman voorlopig dus geen optie. "Nee, op dit moment ben ik daar even niet mee bezig", benadrukt de 28-jarige Ajacied in een interview op de website van Ajax. "Het belangrijkste voor nu is dat we uit deze crisis komen, daarna zien we wel weer verder." De coronacrisis houdt ook Veltman flink bezig. "Het is een bizarre tijd, voor iedereen. En waar we kunnen, proberen wij als spelers wat te betekenen voor de mensen om ons heen. Er zijn veel zorgen, natuurlijk. Veel clubs krijgen het financieel zwaar. Wat de toekomst brengt? De tijd zal het leren, maar ik hoop over een paar jaar te kunnen zeggen dat we juist hebben gehandeld."

De coronacrisis kwam zeer ongelegen voor Veltman, want hij was net klaar met de revalidatie na een knieoperatie. "Terwijl ik individueel bezig was op de Toekomst, trainde de rest van de ploeg gezamenlijk buiten", blikt de weer herstelde verdediger terug. Het werd al snel duidelijk dat voetballen voorlopig geen optie is. "Natuurlijk waren er zorgen over het virus, dat steeds dichterbij kwam. De teammanager (Jan Siemerink, red.) hield ons via de groepschat op de hoogte van de actualiteiten. Eerst werden er wedstrijden afgelast en dan realiseer je je nog meer hoe ernstig het is."

Ajax besloot halverwege maart om de algemene trainingen van alle elftallen voorlopig op te schorten. "Dat was wel even een moment", geeft Veltman ruiterlijk toe. "We kregen direct een individueel programma mee naar huis en werden waar nodig voorzien van sportapparatuur zoals gewichten en fietsen. Vanaf dat moment zien we elkaar alleen nog maar via de digitale weg", aldus Veltman, die thuis zijn conditie op peil houdt. "Ik probeer natuurlijk zo fit mogelijk te blijven en ik volg alle trainingen. Ik heb nu meer tijd om aan mijn herstel te werken, dat is een klein pluspunt."