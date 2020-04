Zaakwaarnemer Coutinho laat supportershart niet spreken in zoektocht

De toekomst van Philippe Coutinho lijkt ongewis. Bayern München is niet van zins om de aanvallende middenvelder na dit seizoen voor 120 miljoen euro definitief over te nemen van Barcelona, terwijl het ook onwaarschijnlijk lijkt dat hij volgend seizoen het shirt van de Catalaanse grootmacht draagt. Een terugkeer in de Premier League is zeker een optie, al laat zaakwaarnemer Kia Joorabchian Coutinho zelf de definitieve beslissing daaromtrent nemen.

"Het is geen geheim dat ik een Arsenal-supporter ben", verklaart Joorabchian in een interview met Sky Sports. "Het maakt mij echter niet uit waar de spelers uit mijn stal heengaan. Ik zal ze niet pushen om voor een bepaalde club te kiezen. Ik houd alle opties dus open." De zakelijk adviseur heeft geregeld contact met Coutinho aangaande de toekomst. "Na de Champions League-wedstrijd in Engeland (van Bayern tegen Chelsea, red.) hebben we er nog lang over gesproken."

Coutinho speelde tussen 2013 en 2017 voor Liverpool en kent de Premier League dus goed. "Daar heeft hij altijd met veel plezier gespeeld en ik weet zeker dat hij een terugkeer in Engeland zeker wel ziet zitten", verduidelijkt Joorabchian. "Het gaat echter om het financiële plaatje van de clubs, inclusief Barcelona, als straks de coronapandemie voorbij is", aldus de zaakwaarnemer van Coutinho, die ook onder meer Arsenal-verdediger David Luiz en Chelsea-middenvelder Willian bijstaat op zakelijk gebied.

De 27-jarige middenvelder, wiens contract bij Barcelona nog ruim drie jaar doorloopt, is in de Engelse media al in verband gebracht met Arsenal en Chelsea. Daarnaast lijkt ook Marcel Brands, Director of Football van Everton, bovenmatig geïnteresseerd te zijn in Coutinho. De Braziliaanse spelmaker is ook al gelinkt aan voormalig werkgever Internazionale, al is het door de coronacrisis onduidelijk of er ook een concreet bod op tafel komt. De Bayern-huurling liet onlangs tegenover Sports Illustrated al weten dat een terugkeer bij Liverpool niet tot de mogelijkheden behoort.