‘Ik ken Overmars goed, maar dit heeft me wel van hem verbaasd’

Het is afwachten of de Nederlandse profcompetities dit seizoen nog worden afgemaakt. De KNVB heeft het plan om het seizoen in juni te hervatten mits de overheid en het RIVM dat toestaan. De coronacrisis zorgt voor veel verschillende meningen over het al dan niet hervatten van de competities. Hans Nijland, voormalig algemeen directeur van FC Groningen, erkent in gesprek met DAZN dat de voetballerij een chaotische indruk maakt. De voormalig sportbestuurder laat zich ook uit over de rol van Marc Overmars. De directeur spelerszaken van Ajax liet zich in een interview kritisch uit over het handelen van de KNVB, een actie van de oud-voetballer die Nijland verbaasde, zo valt te beluisteren in onderstaande video.