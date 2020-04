‘Barcelona wil verrassende ruildeal klaarspelen in Manchester’

Barcelona wil volgens The Telegraph een verrassende ruildeal aangaan met Manchester City. De Catalaanse topclub wil volgens de Engelse krant João Cancelo naar het Camp Nou halen, waarbij Nélson Semedo de omgekeerde weg moet bewandelen. De interesse van Barcelona is opvallend, aangezien Cancelo allerminst zeker is van een basisplaats dit seizoen onder Josep Guardiola.

Cancelo sloot zich afgelopen zomer aan bij de Engelse grootmacht, terwijl Danilo de club juist verliet voor een dienstverband bij Juventus. De 25-jarige back uit Portugal krijgt niet het volledige vertrouwen van Guardiola en staat tot op heden op in totaal 24 duels, waaronder veel invalbeurten. Desalniettemin zou Barcelona in de zestienvoudig international een versterking zien.

De Catalanen zouden net als iedere Europese grootmacht in de zomerse transferperiode onderzoeken of ruildeals mogelijk zijn. Door de coronacrisis is er grote onzekerheid over de financiële mogelijkheden bij de clubs en op de transfermarkt. Met het ruilen van spelers zouden clubs op relatief eenvoudige wijze, zonder geschuif met geld, aan nieuwe aanwinsten kunnen komen.

Met een ruildeal zou Barcelona ook Semedo van de hand kunnen doen. De 26-jarige rechtsback komt veelvuldig in actie onder Quique Setién, maar de technische staf zou niet helemaal overtuigd zijn van de kwaliteiten van de Portugees. Semedo ligt nog tot medio 2022 vast bij Barcelona, terwijl Cancelo in Manchester beschikt over een verbintenis tot de zomer van 2025.