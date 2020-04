Willem Janssen uit frustraties: ‘Het is zo extreem, verbeten, vijandig’

Willem Janssen verbaast zich over het debat over het al dan niet doorspelen van de Eredivisie. De KNVB wil vooralsnog geen streep door de huidige voetbaljaargang zetten, terwijl enkele clubs, waaronder Ajax, AZ en PSV, pleitten voor een beëindiging van de competitie. "Heel de wereld heeft geen duidelijkheid. Hoe kun je als voetballerij dan meteen duidelijkheid vragen?", zegt Janssen.

De 33-jarige verdediger van de Domstedelingen las in De Telegraaf dat de meerderheid van de aanvoerders niet verder wilden spelen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Janssen was verbaasd en belde collega-aanvoerders als Bram van Polen (PEC Zwolle), Jordens Peters (Willem II) en Bryan Linssen (Vitesse) op. "Niemand had iets gehoord", laat de aanvoerder weten in een interview met de Volkskrant.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

De meerderheid van de aanvoerders wacht juist af wat de juiste beslissing zal zijn. "Waarom zou je een overhaaste beslissing nemen? Deze situatie is onwijs complex, ook voor spelers. Als iedereen vanuit zijn eigen belang gaat denken, wordt het chaos." Janssen zit in de Centrale Spelersraad (CSR), die advies- en instemmingsrecht van profs regelt. Normaal vergadert men vier keer per jaar, maar nu is al twee keer overleg geweest over de coronacrisis.

"Wij zeggen: handel met de informatie die je nu hebt. Zet het eigenbelang opzij. Ook wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid, maar heel de wereld heeft geen duidelijkheid", aldus de routinier. "Het stoort me als mensen denken dat voetballers zich op een ander niveau willen plaatsen. Zo van: de hele wereld ligt stil en voetballers denken dat ze een uitzonderingspositie hebben."

"Dat is onzin. Als de overheid zegt: het kan niet, dan is er geen club of speler die zegt: wij willen toch. Dat is de discussie niet. Juist door nu duidelijkheid te vragen zet je de voetballerij boven alles, want niemand heeft duidelijkheid", zegt Janssen, die het logisch vindt dat je als bedrijfstak zoekt naar een manier om verder te gaan en om het zo sportief en zo eerlijk mogelijk en financieel gunstig af te ronden.

Janssen baalt dat het toon van het debat soms 'zo extreem' is. "Vijandig. Ik zou zeggen: treed als één front naar buiten", stelt de aanvoerder, die zich houdt aan het advies van de experts. "Als je volgens richtlijnen van het RIVM straks kunt trainen, eerst in kleine groepjes, moet dat toch kunnen? Laat specialisten rustig hun werk doen. Gezondheid staat altijd voorop. Natuurlijk zijn er ook jongens bang voor hun gezin. Maar het is nog zover weg. Om dan bij voorbaat 'nee' te zeggen..."