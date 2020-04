De Mos maakt zich kwaad: ‘Je wordt getild waar je bij staat’

Woensdag kwam naar buiten dat onder meer Standard Luik geen proflicentie heeft gekregen. De club is een instituut in het Belgische voetbal, maar heeft de zaken vooralsnog niet op orde. Het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) kan in mei het besluit van de licentiecommissie nog terugdraaien. Aad de Mos baalt stevig van de gang van zaken bij zijn oude werkgever.

De trainer in ruste ziet een klassiek patroon in de voetballerij opspelen bij Standard Luik. "Dit is weer het zoveelste voorbeeld van een supporter die verdwaald is in het voetbal. Clubeigenaar Bruno Venanzi heeft zakelijk succes gehad en denkt het ook in het voetbal te kunnen gaan maken, maar je ziet telkens weer dat dit niet werkt", verzucht De Mos in een interview met De Telegraaf.

"De beste manier om als zakenman van je geld af te komen, is het voetbal in te gaan. Je wordt getild waar je bij staat. Dat is bij Standard ook gebeurd. Nu hebben ze een tekort van 12 miljoen euro en er is voor 1 miljoen euro aan tekengelden niet betaald. Het is het bekende verhaal", stelt de analist, die aangeeft dat er aanwijzingen zijn dat er voor een vermogen geld is doorgesluisd naar zaakwaarnemers.

Degradatie naar het amateurniveau dreigt voor les Rouches, maar De Mos maakt zich geen grote zorgen. Standard Luik is volgens hem te groot om kopje onder te gaan. "Dat is een club in de orde van grootte van Ajax, Feyenoord en PSV. Het bestaat niet, dat Standard het niet gaat redden. Natuurlijk is het nu een moeilijke tijd, maar ik denk dat er zeker iemand op zal staan om die club er niet aan onderdoor te laten gaan. Het gaat om een bedrag van 12 à 13 miljoen euro. Dat is geen volstrekt onhaalbaar bedrag voor vermogende mensen. De liefde voor Standard is groot in België."