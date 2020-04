‘Als Ajax geen vijftig miljoen euro krijgt, kopen ze ook geen speler van AZ’

Bob van Oosterhout verwacht een economische terugslag van honderden miljoenen voor het Nederlandse voetbal. De sportmarketeer van Triple Double benadrukt dat clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie het moeten hebben van sponsoring, ticketing en stadionexploitatie. “Voetbal wordt als de grootste sport qua sponsoring het meest gedragen door het MKB. Juist daar vallen nu de hardste economische klappen”, vertelt Van Oosterhout aan Voetbal International.

Van Oosterhout is tevens commissaris van de Keuken Kampioen Divisie en wijst erop dat er onder de hoofdsponsors en de echt grote bedrijven momenteel ‘een financiële ramp gaande is’. “Er zijn bedrijven die zó hard worden getroffen dat ze niet meer kunnen sponsoren. Daarnaast zijn er bedrijven waar de toekomst zó ongewis is dat ze niet meer durven. Alleen al uit voorzorg worden allerlei contracten opgezegd. Dat gaat de clubs heel veel pijn doen. Het voetbal moet rekening houden met dertig procent minder sponsors.”

“Er zijn in het betaalde voetbal twintigduizend bedrijven actief. Dat betekent dat zesduizend van hen hun geld niet meer naar het voetbal brengen. Dat is een gigantische financiële strop. En dat is het niet alleen, hè…” Van Oosterhout verwijst in gesprek met het weekblad ook naar sportieve kant van de zaak. “Iedereen dacht dat we na Hakim Ziyech ook André Onana, Nicolás Tagliafico, Donny van de Beek en David Neres na de zomer niet meer bij Ajax zouden terugzien. Maar de transfermarkt zal voorlopig niet meer dezelfde zijn als vóór corona”, benadrukt de sportmarketeer.

“En als Ajax geen vijftig miljoen krijgt voor Van de Beek, kopen ze ook een bepaalde speler van AZ niet voor vijftien miljoen, dat op zijn beurt dat geld niet besteedt in de Eredivisie of de Keuken Kampioen Divisie. Er treedt een enorm effect op aan inkomsten die wegvallen. Ajax kan wel een stootje hebben, maar andere clubs veel minder. Wat er door de coronacrisis gebeurt, is een mo-ker-slag van jewelste voor het voetbal.” Het valt niet uit te sluiten dat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie uiteindelijk niet zullen worden afgemaakt. Hoe en in welke mate dit clubs, spelers, trainers, sponsors en supporters raakt, kan niet iedereen in zijn volledigheid overzien, benadrukt Van Oosterhout.

Van Oosterhout heeft het vertrouwen dat het voetbal op de middellange termijn herstelt. “Op korte termijn vallen harde klappen. Maar het voordeel van deze vreselijke situatie is dat we met z’n allen in hetzelfde schuitje zitten. Iedereen heeft hier last van. Hoewel het statement van Marc Overmars hier haaks op stond, ontstaat er in het voetbal wel een grote mate van solidariteit. Dat moet de kleinere clubs erdoorheen kunnen slepen. Hoe de KNVB, de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie en de Coöperatie Eerste Divisie achter de schermen samenwerken, dan is dat zeer collegiaal, collectief en constructief. Ik denk ook dat we in het voetbal binnen een paar jaar hiervan zijn hersteld.”