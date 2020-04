‘Mondkapjes-hack’ hakt erin bij Danny Makkelie: ‘Dit is verschrikkelijk’

Danny Makkelie gaat mogelijk aangifte doen tegen degene(n) die donderdag zijn Instagram-account hebben gehackt. Op het account van de scheidsrechter werden twee soorten mondkapjes in groten getale aangeboden: “Via mij gecertificeerde FFP2 mondkapjes te koop! In (zeer) grote oplage mogelijk. Prijs op aanvraag en bij interesse gaarne een DM sturen. Samen sterk tegen corona.” De foto ging snel rond en de reacties waren niet mals voor de arbiter, die door veel social media-gebruikers werd weggezet als geldwolf.

Makkelie is niet alleen profarbiter maar ook politieman. Hij weet als geen ander dat mondkapjes bijzonder schaars zijn. “Soms gaan we onbeschermd de wijk in. En dan zou ik grote hoeveelheden mondkapjes in de aanbieding hebben volgens mijn Instagram-account”, vertelt hij vrijdag beduusd in De Telegraaf. Hij kon nog wel zelf inloggen en zijn wachtwoord aanpassen. “Daarom kon ik er een verklaring opzetten voor mijn volgers dat mijn account was gehackt. Daarbij heb ik aangegeven dat je je wachtwoord om de zoveel tijd moet aanpassen. Iets wat ikzelf eigenlijk nooit heb gedaan.”

“Morgen zal ik op mijn werk kijken of ik aangifte ga doen”, vervolgt Makkelie, die vorige week nog meedeed in een anti-coronacampagne in zijn woonplaats Dordrecht. “Ik ben zelf hulpofficier en weet dat het in deze coronacrisis geen prioriteit heeft en het lastig is om de hacker te achterhalen. Zelfs toen ik via sociale media met de dood werd bedreigd, konden de daders niet gepakt worden. Aan de andere kant wordt op deze manier wel mijn goede naam geschaad. Zeker als je ziet hoe erop is gereageerd.”

Makkelie ontdekte dat men ook geprobeerd had om zijn Facebook-pagina en e-mailadres te hacken. “Zoals zovelen had ik eenzelfde wachtwoord voor alles, maar daar ben ik wel van genezen. Niet handig voor een politieagent. Daarom ben ik zo van slag van deze affaire: m’n collega’s en ik lopen allemaal op de toppen van onze tenen, veelal onbeschermd en dan komt zo’n vervelend bericht over mondkapjes van mij op mijn account. Verschrikkelijk.”