Crisis bij Barcelona verergert: zes bestuursleden stappen per direct op

Zes bestuursleden van Barcelona hebben per direct hun ontslag ingediend. Het gaat op de eerste plaats om vice-voorzitter Emili Rousaud en financieel directeur Enrique Tombas. Rousaud, die pas sinds januari in dienst was, en Tombas hadden intern al van voorzitter Josep Maria Bartomeu vernomen dat zij niet langer nodig waren en werden verzocht te vertrekken. Anders zou hun takenpakket aanzienlijk worden teruggebracht, zo was het vooruitzicht.

In het kielzog van Rousaud en Tombas hebben ook Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont en Jordi Clasamiglia laten weten per direct te zullen vertrekken. In een brief aan Spaanse media geeft het zestal gezamenlijk aan het niet eens te zijn met de koers die Barcelona onder leiding van Bartomeu vaart. Zo zit men niet op één lijn wat betreft de toekomst van de club tijdens de coronacrisis en betreurt men de Barçagate. “Daar kwamen we achter door berichten in de media”, zo valt er in het statement te lezen.

De vermeende Barçagate heeft intern voor de nodige onrust gezorgd. Barcelona zou voor een bedrag van een miljoen euro een pr-bureau hebben ingeschakeld om het imago van Bartomeu op te poetsen, al heeft dat hoogste sportbestuurder dat altijd ten stelligste ontkend. Dat gebeurde naar verluidt door andere (kritische) partijen, met een relatie tot Barcelona, in een kwaad daglicht te stellen. Belangrijke personen als Lionel Messi, Josep Guardiola en Gerard Piqué werden via sociale media aangevallen.

Hoewel Rousaud, Tomas, Elias, Teixidor, Pont en Clasamiglia in de brief ook aandringen op voortijdige presidentsverkiezingen, wijzen de media in Spanje op de statuten van de club waarin staat dat een situatie als deze geen aanleiding is voor nieuwe verkiezingen. Het bestuur van los Azulgrana bestaat ondanks het vertrek van het zestal nog altijd uit dertien personen, inclusief Bartomeu. In principe kunnen er pas volgend jaar zomer, als het mandaat van Bartomeu ten einde loopt, presidentsverkiezingen worden gehouden, tenzij de bestuurlijke situatie in het Camp Nou radicaal verandert.

Vooral om het vertrek van Rousaud zal Bartomeu niet rouwig zijn. De twee bestuurders werkten weliswaar pas enkele maanden samen, maar al snel werd duidelijk dat de zienswijze van beiden nogal verschilde. Bartomeu wil vooral mensen in het bestuur die nadenken over het heden van de club en niet over de toekomst. Het zestal was het bijvoorbeeld niet eens met de manier waarop de, naar verluidt moeizame, gesprekken tussen de clubleiding en de spelersgroep over het inleveren van salaris verliepen.

Net als veel andere bedrijven in Spanje, dat zwaar getroffen is door de coronacrisis en sinds 15 maart in een volledige lockdown verkeert, maakt Barcelona gebruik van de wettelijke regeling Tijdelijk Werkkracht Aanpassingsplan (ERTE). Dit is bij 309 van de 540 werknemers van de Spaanse topclub toegepast. In het ERTE is normaliter bepaald dat werknemers maximaal zes maanden lang slechts dertig procent van hun salaris krijgen en minder uren werken dan in hun contract staat. Dankzij de financiële inspanning van de spelers en een bijdrage van de club zelf behouden de getroffen werknemers echter hun volledige salaris.