FC Groningen reageert op ‘interesse van PSV’: ‘Iedereen heeft een prijs’

FC Groningen is nog niet benaderd inzake Azor Matusiwa. De middenvelder werd donderdag met onder meer Stade Reims, FC Augsburg en ook PSV in verband gebracht. De Bundesliga-club zou zelfs een formeel bod op Matusiwa hebben uitgebracht, maar dat berust volgens Mark-Jan Fledderus niet op waarheid.

“Ik heb het ook gelezen. Maar er heeft zich nog niemand officieel bij me gemeld”, benadrukt Fledderus in gesprek met RTV Noord. De oud-voetballer sluit echter niet uit dat beide partijen alsnog eerder uit elkaar gaan. “We hebben de intentie om hem langer in Groningen te houden. Maar we weten ook hoe de voetbalmarkt in elkaar zit. Iedereen heeft een prijs.”

“Zo eerlijk moeten we ook zijn. Hij heeft in ieder geval nog een lang contract, we zijn tevreden over hem en hij maakt stappen.” Matusiwa, 21 jaar, ligt nog tot de zomer van 2023 vast bij Groningen, dat daardoor een sterke onderhandelingspositie bezet. De middenvelder stond tussen 2013 en 2019 onder contract bij Ajax en speelde zijn laatste halfjaar in Amsterdamse dienst op huurbasis voor De Graafschap.

Na zijn terugkeer uit Doetinchem volgde een definitief vertrek uit Amsterdam. Ondanks dat de competitie momenteel stilligt, wordt er steeds meer geïnformeerd naar spelers van FC Groningen. “Ik merk dat er op dit moment serieuze interesse begint te komen voor een aantal spelers. Of die interesse ook daadwerkelijk concreet wordt, moet nog blijken”, houdt Fledderus zich op de vlakte.