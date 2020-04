Chelsea krijgt negatief advies: ‘Negentig miljoen euro is een te hoog bedrag'

Chelsea is volgens Sport in verregaande onderhandelingen met Barcelona over de komst van Philippe Coutinho, maar niet iedereen ziet de komst van de Braziliaan zitten. Oud-verdediger Frank Leboeuf, die 236 officiële wedstrijden voor the Blues speelde, raadt Chelsea tegenover ESPN af om een hoge transfersom te betalen voor Coutinho.

Naar verluidt wil Barcelona dat Chelsea een verplichte koopoptie ter waarde van 65 miljoen euro opneemt in een eventuele huurovereenkomst van Coutinho. Engelse media verzekeren juist dat gesproken wordt over een vaste transfersom van negentig miljoen euro en niet over een huurdeal. "Om eerlijk te zijn vind ik niet dat Chelsea hem moet halen", aldus Leboeuf. "Ik denk dat Coutinho een goede speler is en ik wil niet te hard zijn, want ik vind dat Barcelona ook schuldig is aan de situatie, omdat ze een hoog bedrag vragen."

Volgens Leboeuf heeft Coutinho niet de kwaliteiten van een wereldspeler. "Als ik Neymar zie, of Cristiano Ronaldo, of Lionel Messi, of Kylian Mbappé, dan zie ik absolute topspelers. Coutinho heeft de prijs van een absolute topspeler, en ik wil niet per se een statement maken, maar ik weet niet zeker of hij de kwaliteiten van een absolute topspeler heeft." Lebouef denkt dat het ook nog maar de vraag is of Coutinho in het elftal van Chelsea past. "Hoe pas je het systeem aan op hem? Ik lees dat Chelsea negentig miljoen euro wil betalen. Negentig miljoen euro."

"Ik denk dat een dergelijk bedrag te hoog is voor een speler waarvan je niet zeker weet of hij het niveau zal halen dat hij, vroeger, in Liverpool had. En Chelsea heeft niet eens plaats voor hem in het elftal." Bij Chelsea gaan Pedro en Willian overigens vertrekken, waardoor er wel enige ruimte komt op de vleugelposities. Daarvoor heeft manager Frank Lampard ook de beschikking over onder meer Callum Hudson-Odoi, Mason Mount en aankoop Hakim Ziyech.