Huntelaar twijfelt over langer verblijf bij Ajax: ‘Dat stuit hem tegen de borst’

Het is nog onduidelijk of Klaas-Jan Huntelaar ook volgend seizoen onder contract staat bij Ajax. De Amsterdammers hebben het contract van de 36-jarige spits formeel opgezegd, maar het is niet uitgesloten dat er net als vorig jaar alsnog een nieuw contractvoorstel voor Huntelaar volgt. Volgens Marco Timmer van Voetbal International is het echter de vraag of de routinier daar überhaupt op in zou gaan.

"Hij is plan B, dat stuit hem wel tegen de borst", zo legt de Ajax-watcher de bezwaren van Huntelaar uit. "Dusan Tadic is de onbetwiste nummer één in de spits. En je ziet steeds meer dat Lassina Traoré de kans krijgt, en daarachter ontwikkelt Brian Brobbey zich heel goed. Wat dat betreft kan ik me ook voorstellen dat Ajax een keer zegt: 'we willen de talenten steeds meer een kans geven.'" De laatste weken voor het uitbreken van het coronavirus speelde Ajax meestal met Traoré in de spits en moest Huntelaar het doen met invalbeurten.

Huntelaar maakte dit seizoen in de Eredivisie negen treffers in achttien wedstrijden, waarvan dertien invalbeurten. "Ik vind zeker dat Huntelaar nog van waarde kan zijn", aldus Timmer. "Hij is nog heel gretig, en hij wil heel graag. Op het moment dat hij in het veld komt zie je ook dat het ervan afspat, hij is ook fit." Eind maart begonnen supporters van SC Heerenveen overigens een actie om Huntelaar terug te halen naar Friesland, waar hij vanaf 2004 anderhalf seizoen speelde.

Mike Verweij van De Telegraaf meldde vorige week dat Ajax het aflopende contract van Huntelaar met een seizoen zou willen verlengen, maar dat de spits dan wel akkoord moet gaan met een 'bescheidener salaris'. "Vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat de Amsterdammers vanwege de coronacrisis een jasje moeten uitdoen", aldus Verweij.