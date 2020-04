‘Barcelona doet opmerkelijk hoog salarisvoorstel aan belangrijkste doelwit’

De geruchten over de interesse van Barcelona in Lautaro Martínez sluimeren al maanden, maar de Spaanse tak van Goal meldt donderdag dat de Catalanen nu vaart zetten achter de komst van de aanvaller van Internazionale. Barça wil Martínez binnenhengelen met een contract ter waarde van tien miljoen euro per jaar, zo melden 'bronnen dichtbij het vuur' aan Goal.

Barcelona wil de aanvalslinie komende transferperiode hoe dan ook van een kwaliteitsimpuls voorzien. Hoewel de Spaanse grootmacht ook hoopt op de terugkeer van Paris Saint-Germain-ster Neymar, wordt Martínez naar verluidt als belangrijkste transferdoelwit beschouwd. De 22-jarige Argentijn kan in het Camp Nou dus een salaris van tien miljoen euro gaan verdienen. Het nieuws over het hoge salarisvoorstel voor Martínez is saillant, zeker nu de spelers van Barcelona door de coronacrisis tot zeventig procent van hun loon hebben moeten inleveren.

Martínez is door een clausule in zijn contract bij Internazionale tot 15 juli voor een gelimiteerd bedrag van 111 miljoen euro over te nemen. De Zuid-Amerikaan kan ook bijtekenen in Milaan, maar Inter wil naar verluidt niet verdergaan dan een salaris van vier miljoen euro per jaar. Ook Chelsea zit al tijden op het vinkentouw voor Martínez, maar volgens Goal zetten de Londenaren alles op de komst van Jadon Sancho van Borussia Dortmund.

Daarmee lijkt Barcelona de beste papieren te hebben voor het inlijven van Martínez, die dit seizoen imponeerde met 16 goals in 31 officiële wedstrijden. Zaakwaarnemer Beto Yaque hield donderdag in de Spaanse pers de deur naar aartsrivaal Real Madrid, dat eveneens aan zijn cliënt wordt gelinkt, nog wel op een kier. "Lautaro heeft nooit gezegd dat hij niet naar Madrid wil", benadrukte Yaque in Mundo Deportivo.