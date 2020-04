Derksen kraakt ‘machtsgreep’ na voorstel Ajax en ‘mensonterende’ KNVB

Johan Derksen snapt er niets van dat zoveel clubs in de Eredivisie wel wat zien in een hervatting van het seizoen in de zomermaanden, wat ook de wens is van de KNVB. Volgens de analist vrezen veel clubs het uitblijven van televisiegelden zolang de coronacrisis aanhoudt, zodat er in de afgelopen week veel weerstand is ontstaan tegen het idee van Ajax-directeur Marc Overmars om de huidige jaargang per direct stop te zetten.

"Het is heel duidelijk: De middelmaat heeft de macht gegrepen", stelt Derksen onomwonden in een video-item van Veronica Inside. "Al die clubs waren natuurlijk hevig gepikeerd door het hypocriete voorstel van Ajax om te stoppen, want die willen stoppen omdat ze dan kampioen zijn. AZ heeft geen bijbedoelingen, want die waren het daarmee eens. Dat PSV het ermee eens is, begrijp ik, want zij zitten in het epicentrum van het coronavirus in Noord-Brabant, hè. Daar leeft dat natuurlijk nog veel erger dan in de rest van het land. De burgemeester van Eindhoven (John Jorritsma, red.) was heel duidelijk: Er wordt niet gevoetbald in Eindhoven."

"Maar die KNVB, die zelf niets bedenkt, die laten hun oren hangen naar de UEFA", vervolgt Derksen zijn analyse over de invulling van het restant van het seizoen 2020/21. "Maar je denkt toch niet dat een paar heren die vastzitten aan het pluche in Zwitserland, die geld willen zien waardoor er gewoon gevoetbald moet worden, dat die mensen een idee hebben hoe het er in Brabant voorstaat? De ziekenhuizen in Brabant lijken op een slagveld."

Derksen vindt het ‘onbeschaafd’ dat de KNVB denkt aan een hervatting in juni, terwijl de coronacrisis nog lang niet lijkt te zijn opgelost. "Alle beslissingen die tot nu toe zijn genomen hebben te maken met eigenbelang. Er is geen enkele solidariteit, niemand maakt zich druk om de volksgezondheid. Maar voetbal is momenteel helemaal niet belangrijk, joh. Er spelen heel andere dingen. Natuurlijk is het een probleem als FOX Sports de clubs niet betaalt, want daar leven ze van. Maar haast iedereen in Nederland zit met het probleem dat ze geen inkomsten hebben. Maar de KNVB denkt: Wij zijn het voetbal, dus wij kunnen voetballen. Ik vind het mensonterend."