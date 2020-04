‘Het zal niet voldoende zijn om Messi te overtuigen en lijkt me propaganda'

Lionel Messi is in de Italiaanse media in verband gebracht met een transfer richting Internazionale en oud-voorzitter Massimo Moratti acht de komst van de Argentijnse aanvaller niet onmogelijk. Rivaldo denkt dat een toekomstig vertrek van Messi bij Barcelona tot de mogelijkheden behoort, maar een overgang naar Inter ziet de oud-speler van de Catalanen niet zitten. Hij denkt dat clubs uit de Major League Soccer of China meer kans maken.

"Moratti heeft de mogelijke komst van Messi naar Inter geopperd, om zo de rivaliteit met Cristiano Ronaldo nieuw leven in te blazen in de Serie A", opent Rivaldo zijn gesprek met Betfair. "Maar zoals ik al eerder heb aangegeven: Ik geloof niet dat Messi Barcelona zal inruilen voor een andere Europese club. Ik zie ook geen reden voor hem om Spanje te verlaten. Mocht dat wel gebeuren, dan valt een verhuizing naar de MLS of China niet uit te sluiten. Maar dat zal alleen gebeuren op het moment dat Messi niet meer bepalend is voor het spel van Barcelona."

"Een transfer naar Inter kan in financieel opzicht aantrekkelijk zijn, maar ik denk dat dat niet voldoende zal zijn om Messi te overtuigen", gaat Rivaldo verder. "Het lijkt erop dat Moratti propaganda aan het bedrijven is, het is namelijk geen reële optie voor de volgende transferperiode." De voormalig spelmaker van Barcelona vindt Inter desondanks nog steeds een echte topclub. "Ze hebben door de jaren heen geweldige aankopen gedaan en belangrijke prijzen gewonnen. Maar ik zie Messi niet bij Barcelona vertrekken zolang hij nog steeds een cruciale factor in dat elftal is."

"Er gingen ook geruchten over mogelijke belangstelling van Manchester City. Manager Josep Guardiola denkt echter dat Messi bij Barcelona op de juiste plaats is en ook nog steeds het vereiste niveau kan halen", voegt Rivaldo daaraan toe. "Het zijn volgens mij dan ook allemaal geruchten. Messi kan zijn loopbaan in Europa het beste beëindigen bij Barcelona. Mocht hij alsnog willen vertrekken, dan zijn de Chinese competitie en Noord-Amerika aantrekkelijke opties. Een andere omgeving zonder al te veel druk en competitiedrang zal hem goed doen."