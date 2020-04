Woede bij ADO na bekladden spandoek; Ajax verwerpt ‘schandalige’ actie

Een spandoek dat door aanhangers van ADO Den Haag is opgehangen in Zoetermeer om zo de medewerkers in de zorg en horeca een steuntje in de rug te geven, is beklad door enkele vandalen. Op het dundoek was een Jodenster aangebracht en de tekst’ groeten uit Amsterdam’, wat erop kan wijzen dat de dader gezocht moet worden onder de supporters van Ajax. In ADO-kringen is men in ieder geval woedend over de actie.

"Dit is kleuterwerk van mensen die waarschijnlijk zuurstof tekort hebben gehad bij de geboorte", foetert Jacco van Leeuwen, voorzitter van de supportersvereniging van ADO, in gesprek met Omroep West. "Dit spandoek heeft, naast dat het door supporters is gemaakt, niks met voetbal te maken. De doeken worden opgehangen om zorgpersoneel en iedereen die dit land draaiende probeert te houden en levens aan het redden is, een hart onder de riem te steken."

Van Leeuwen baalt ervan dat het vele werk van de supportersgroepering van ADO teniet wordt gedaan door een ‘stelletje malloten’. "Als je op zo'n manier reageert op een spandoek, ben je een kansloos figuur." De preses wil er verder niet al teveel woorden aan vuil maken. "Ik sta er boven. Het is heel triest, maar ik wil er eigenlijk niet veel aandacht aan besteden."

Volgens Van Leeuwen is niet met zekerheid te zeggen dat het spandoek daadwerkelijk is beklad door Ajax-fans. "Dat er Amsterdam op staat, wil natuurlijk niet zeggen dat het uit die hoek komt. In Zoetermeer schijnt er een groepje te zijn dat ook regelmatig Ajax-stickers plakt hier en daar. Grote kans dat het dus uit Zoetermeer zelf komt", aldus de voorzitter van de supportersclub van ADO. De Supportersvereniging Ajax heeft reeds afstand genomen van het vandalisme in Zoetermeer. "We sluiten ons volledig aan bij de woorden van Jacco van Leeuwen", benadrukt voorzitter Fabian Nagtzaam. "Wij besteden verder nul aandacht aan dit soort acties. Het is gewoon schandalig."