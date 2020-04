‘Jeremain Lens heeft verschillende aanbiedingen uit de Eredivisie op zak’

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is ook de Süper Lig stil komen te liggen en Jeremain Lens is inmiddels teruggekeerd naar Nederland. De aanvaller van Besiktas lijkt nu zijn zinnen te hebben gezet op een permanent verblijf in zijn geboorteland, aangezien Fanatik weet te melden dat Lens graag terug wil keren in de Eredivisie.

De 34-voudig international van het Nederlands elftal heeft zijn naasten naar verluidt laten weten dat hij weer in Nederland wil voetballen en ook enkele aanbiedingen uit de Eredivisie op zak heeft. Lens, die door deze move dichter bij zijn familie kan komen te wonen, ‘verwacht begrip van Besiktas voor zijn beslissing’, zo voegt de Turkse sportkrant toe.

Het is nog niet bekend om welke clubs uit de Eredivisie het precies gaat. Lens werd in januari nog genoemd bij Feyenoord, waar hij in trainer Dick Advocaat een oude bekende zou kunnen treffen. Of de Rotterdammers momenteel weer tot de gegadigden behoren is echter onduidelijk.

Lens beschikt over een nog tot medio 2022 doorlopend contract bij Besiktas, waar hij in het huidige seizoen schipperde tussen bank en basis. De 32-jarige aanvaller kwam tot nu toe 91 keer in actie namens de Turkse grootmacht en was tijdens die optredens goed voor 10 doelpunten. Voor zijn tijd bij Besiktas speelde Lens voor Fenerbahçe, Sunderland, Dynamo Kiev, PSV, NEC en AZ.