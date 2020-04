‘Bewonderaar’ Juninho bezorgt Wöber mogelijk vierde miljoenentransfer

Maximilian Wöber wisselt na afloop van dit seizoen mogelijk opnieuw van club. Foot Mercato weet namelijk te melden dat de multifunctionele verdediger van RB Salzburg in de nadrukkelijke belangstelling staat van Olympique Lyon, dat reeds navraag heeft gedaan in Oostenrijk. Juninho, technisch directeur van Lyon, zou een grote bewonderaar zijn van Wöber.

Bovengenoemd medium weet te melden dat Salzburg minimaal vijftien miljoen euro verlangt voor de 22-jarige verdediger, wiens contract nog ruim vier jaar doorloopt. Lyon ziet de voormalig Ajacied als mogelijke opvolger van Marcelo, van wie wordt verwacht dat hij deze zomer vertrekt, ondanks het feit dat de Braziliaanse mandekker over een verbintenis beschikt tot medio 2021. Juninho moet het bestuur van Lyon nog wel overtuigen van de noodzaak van de komst van Wöber, zo klinkt het.

Wöber is volgens Foot Mercato vanwege zijn optredens in de Champions League in de smaak gevallen van Juninho. RB Salzburg wist de groepsfase van het miljardenbal niet te overleven, maar maakte desondanks veel indruk in de wedstrijden tegen Liverpool, Napoli en Racing Genk. Het leverde Erling Braut Haaland een transfer op richting Borussia Dortmund, terwijl Takumi Minamino werd aangetrokken door Liverpool. Voor de als veelzijdig omschreven Wöber lonkt nu dus een zomerse transfer naar Lyon.

Wöber heeft ondanks zijn jonge leeftijd al verschillende werkgevers gehad. Ajax nam hem in 2017 voor 7,5 miljoen euro over van Rapid Wien. In Amsterdam kwam de Oostenrijkse verdediger tot 39 wedstrijden, al behoorde een vaste plaats in de defensie doorgaans niet tot de mogelijkheden. Anderhalf jaar later volgde een huurdeal met Sevilla, dat Wöber vorig jaar zomer voor ruim tien miljoen euro definitief overnam. In augustus 2019 tekende hij een vijfjarig contract met RB Salzburg, dat circa twaalf miljoen euro overhad voor de transfer.