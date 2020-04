Prijzendroogte kan ‘een van de beste spitsen ter wereld’ naar uitgang drijven

Alleen Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez en Pierre-Emerick Aubameyang maakten in de afgelopen vijf seizoenen in de vijf grootste competities van Europa meer doelpunten dan Harry Kane. Wat de spits van Tottenham Hotspur onderscheidt van zijn mede-goalgetters, is zijn lege prijzenkast. Waar Messi, Lewandowski, Ronaldo en Suárez landstitels en Champions League’s wonnen en zelfs Aubameyang met Borussia Dortmund een Duitse beker en twee Supercups op zijn palmares mocht bijschrijven, is de erelijst van Kane blanco. Op individueel gebied sleepte hij wel onder meer tweemaal de topscorerstitel in de Premier League in de wacht en hij mocht na het WK van 2018 ook de Gouden Schoen mee naar huis nemen. Met the Spurs wist hij echter nog geen zilverwerk te winnen en dit zou binnen afzienbare tijd weleens tot een breuk tussen Kane en zijn grote liefde kunnen leiden.

Door Robin Bruggeman

Kane was met Tottenham wel een aantal keer dicht bij een prijs. Zo werd in het seizoen 2014/15 de finale van de EFL Cup verloren van Chelsea, eindigden de Londenaren in het seizoen 2016/17 op de tweede plek in de Premier League achter kampioen Chelsea en werd vorig seizoen ten koste van Ajax de finale van de Champions League bereikt. Hierin bleek competitiegenoot Liverpool echter te sterk, waardoor Kane en consorten opnieuw met lege handen achterbleven. De Engelsman viert in juli van dit jaar zijn 27e verjaardag en de tijd om te oogsten lijkt zo langzamerhand aangebroken voor de doelpuntenmachine. In Engeland rijzen er echter steeds meer twijfels of Kane dit in het shirt van Tottenham kan gaan doen en ook zelf sluit hij een vertrek niet uit. Een vraag- en antwoordsessie met Jamie Redknapp op Instagram deed een ruime week geleden nogal wat wenkbrauwen fronsen, aangezien Kane in duidelijke bewoordingen liet blijken na te denken over zijn toekomst.

“Ik houd van Spurs en dat zal altijd zo blijven. Maar ik heb ook altijd gezegd dat zodra ik het gevoel krijg dat we niet meer vooruitgaan als team of niet langer de juiste kant opgaan, ik niet iemand ben die blijft om het blijven. Ik ben een ambitieuze speler, ik wil mezelf verbeteren, beter worden en een absolute topspeler worden. Het hangt er allemaal van af wat er met het team gebeurt en welke vooruitgang we met het team boeken. Het is dus niet zeker dat ik hier voor altijd zal blijven, maar het is ook niet uitgesloten dat dat wel gebeurt”, vertelde hij. Zijn uitlatingen hebben inmiddels tot de nodige speculatie geleid en volgens berichten vanuit Engeland zijn er momenteel vier serieuze gegadigden voor de aanvalsleider van the Three Lions. In eigen land mag Kane zich naar verluidt verheugen op interesse van het naar een vervanger van Sergio Agüero speurende Manchester City en Manchester United, dat zich binnen een paar seizoenen weer in de strijd om de landstitel hoopt te kunnen mengen. In het buitenland wordt Real Madrid al langer genoemd als mogelijke bestemming voor Kane, terwijl hij ook in beeld zou zijn bij Juventus als opvolger van Cristiano Ronaldo.

Fysieke problemen

Het Manchester Evening News stipte eind vorige week echter wel aan dat er mogelijk enige voorzichtigheid geboden is wat betreft het aantrekken van Kane. Na seizoenen met 21, 25, 29 en 30 goals in de Premier League, was hij vorig seizoen goed voor ‘slechts’ 17 treffers (waarvan 4 penalty’s). Zorgwekkender volgens de uit de thuisbasis van Manchester United en Manchester City afkomstige krant is de significante afname van het aantal schoten dat Kane gemiddeld per wedstrijd op doel lost. In het seizoen dat hij 30 maal wist te scoren in de Engelse hoogste afdeling, schoot Kane nog 5,3 keer op doel per 90 minuten. Vorig seizoen zakte dat aantal terug naar 3,8 schoten per 90 minuten en in de huidige, inmiddels door het coronavirus lamgelegde, voetbaljaargang loste hij 2,9 schoten per 90 minuten voordat een stevige hamstringblessure hem halverwege januari uit de running gooide. Fysieke ongemakken lijken sowieso een reden dat Kane zich minder kan laten gelden, aangezien hij door de elkaar in een moordend tempo opvolgende seizoenen en toernooien weinig tijd krijgt om zich te herstellen van blessures. Kane werd twee jaar geleden na een enkelblessure al klaargestoomd om het WK te halen, waarna een seizoen volgde waarin Tottenham de Champions League-finale wist te bereiken en de aanvaller door een enkel- en knieblessure geruime tijd aan de kant stond. Van deze laatste kwetsuur was hij voor de eindstrijd tegen Liverpool eigenlijk nog niet helemaal hersteld en de onzichtbare Kane slaagde er niet in om Virgil van Dijk en Joël Matip in de problemen te brengen.

Kane verloor vorig jaar met Tottenham de finale van de Champions League van Liverpool

Als een van de redenen voor Kane’s blessuregevoeligheid wordt aangevoerd dat de aanvaller tegenwoordig wel heel veel hooi op zijn vork neemt bij Tottenham. De spits zou zich vanwege de mindere vorm bij medespelers als Dele Alli en, de inmiddels naar Internazionale vertrokken, Christian Eriksen gedwongen zien om zich meer met de opbouw te bemoeien en daardoor veel meer meters maken dan noodzakelijk. Het is geen zeldzaamheid dat Kane zich tot rond de middenlijn laat uitzakken, waar hij de bal opeist om het spel te verdelen. Dit probleem werd al aangestipt door José Mourinho, die eind november instapte als opvolger van Mauricio Pochettino en er bij Kane op aandrong om zoveel mogelijk in de vijandelijke zestien te blijven. Paul Merson denkt echter dat juist het aantreden van Mourinho weleens het laatste zetje voor Kane zou kunnen vormen om zijn heil elders te zoeken. De spits onderhield een warme band met voorganger Pochettino en komt waarschijnlijk niet optimaal tot zijn recht in Mourinho’s systeem, zo vermoedt Merson: “Als hij iets wil winnen, zou ik zeggen dat hij moet vertrekken. Of hij nu vijf, zes, zeven kansen per wedstrijd krijgt? Dat denk ik gezien Mourinho’s speelstijl niet. Daar houdt hij vermoedelijk ook rekening mee. Hij leeft voor het maken van doelpunten en hij wil in een aanvallend team spelen. Dat zie ik nu niet gebeuren”, liet Merson, oud-speler van onder meer Arsenal, onlangs optekenen door Sky Sports.

Met een nog tot medio 2024 doorlopend contract en de beruchte Tottenham-preses Daniel Levy achter de knoppen zal het voor Kane echter niet eenvoudig worden om een transfer te realiseren, als hij tot dat besluit komt. Levy haalde in de afgelopen jaren al het onderste uit de kan bij de transfers van spelers als Gareth Bale, Kyle Walker en Eriksen en Kane zal hoe dan ook de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis moeten worden. In Engeland wordt gesproken over bedragen die uiteenlopen van 170 tot 227 miljoen euro en als dat laatste bedrag op tafel komt, lost hij zelfs Neymar af als duurste speler aller tijden. Vanwege de uitbraak van de coronacrisis is het echter onwaarschijnlijk dat clubs in de komende jaren met transfersommen die ver boven de honderd miljoen liggen gaan strooien en dus zal er creatief gehandeld moeten worden. Als een van de opties om Kane naar Juventus te krijgen wordt bijvoorbeeld de optie genoemd om Paulo Dybala, die afgelopen zomer al nadrukkelijk bij the Spurs werd genoemd, in een deal te betrekken. De gerenommeerde zaakwaarnemer Frederico Pastorello acht een dergelijke constructie echter onwaarschijnlijk: “Ik ken de situatie niet van binnenuit omdat ik niet zijn agent ben, maar het lijkt erop dat Dybala weer is opgebloeid. Eerlijk gezegd zie ik hem wel bij Juve blijven. Ik denk niet dat deze ruildeals betrekking zullen hebben op hem, Kane of andere kampioenen. Ik denk dat clubs, in plaats van het wegsturen van hun beste spelers, eerder een jaar zullen wachten om een groter budget aan te leggen. Ik zie echter wel veel ruildeals gebeuren tussen grote clubs met spelers die net onder de top zitten”, vertelde hij vorige week aan Tuttosport.

Kane wordt gezien als een kanshebber om het Premier League-record van Alan Shearer te breken

‘Het zal moeilijk voor hem worden om mijn record te breken’

De toekomst van Kane blijft zodoende onderwerp van gesprek, met enkele clubs die hem in de Engeland willen houden en interesse van grootmachten op het vasteland van Europa. Wat in het voordeel van Manchester United en Manchester City zou kunnen spreken, is dat Kane bij deze clubs zijn aanval op het Premier League-record van Alan Shearer kan vervolgen. De illustere oud-spits van Southampton, Blackburn Rovers en Newcastle United maakte 260 doelpunten in de competitie en Kane wordt getipt als een van de spelers die hem zou kunnen onttronen: “Ik denk dat als hij de komende twaalf maanden geen prijzen wint, hij moet verkassen”, zei Shearer daar onlangs zelf over tegen de BBC. “Hij zal nog een jaar blijven, maar als er dan niets komt op het gebied van prijzen is hij weg. Hij is een enorme goede afmaker en hij kan ook anderen in het spel betrekken. Het wordt echter moeilijk voor hem om mijn record te verbreken, hij staat nu op 136 doelpunten en er zijn een hoop mitsen en maren. Zelfs als hij fit blijft en in de Premier League blijft, zal het moeilijk voor hem worden.”

Met Gary Lineker heeft Kane een illustere voorganger die ook het shirt van Tottenham heeft gedragen en de huidige analyticus vindt het niet zo vreemd dat zijn landgenoot nadenkt over zijn toekomst: “Het is begrijpelijk. Hij is een topspeler, hij is een van de beste spitsen van de wereld en enige frustratie over de recente ontwikkelingen bij Spurs is onvermijdelijk. Het is niet eenvoudig, we hebben al bij Arsenal gezien dat de bouw van een nieuw stadion als een rem op de ontwikkeling kan werken en datzelfde gebeurt nu mogelijk ook bij Tottenham”, vertelde Lineker bij talkSPORT. “Hij is gewoon eerlijk, toch? Hij zegt dat als ze niets blijven winnen… Iedere speler wil nu eenmaal prijzen winnen in zijn loopbaan. Ik heb zelf ook niet al te veel gewonnen, maar het zou ondenkbaar zijn dat een speler met de statuur van Harry Kane niets zou winnen. Je kunt hem niet te veel bekritiseren voor dat standpunt. Hij zit al lang bij de club, heeft het geweldig gedaan en misschien blijft hij wel gewoon. Wellicht ontwikkelen ze zich door, al zou je zeggen dat ze vier of vijf goede spelers missen om een greep te kunnen doen naar het landskampioenschap.”