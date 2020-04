‘Manchester United hakt knoop door over toekomst Fosu-Mensah’

Timothy Fosu-Mensah kwam op de laatste speeldag van het seizoen 2016/17 voor het laatst in actie namens Manchester United, maar lijkt desondanks op een langer verblijf bij de club te kunnen rekenen. Het lokale Manchester Evening News weet donderdag namelijk te melden dat the Red Devils de optie in zijn aflopende contract gelicht hebben.

Fosu-Mensah ligt daardoor nog tot medio 2021 vast bij de club waarvoor hij in 2014 Ajax verliet. De verdediger werd in de afgelopen twee seizoenen verhuurd aan Crystal Palace en Fulham, waar hij echter wisselende successen kende. Na flink wat wedstrijden gespeeld te hebben namens the Eagles, raakte hij vorig seizoen als speler van Fulham zwaar geblesseerd.

Fosu-Mensah liep in april vorig jaar een kruisbandblessure op en heeft sindsdien geen officiële wedstrijd meer gespeeld. In de huidige voetbaljaargang kwam hij wel tweemaal in actie namens de Onder-23 van Manchester United. Manager Ole Gunnar Solskjaer heeft verder echter nog geen beroep gedaan op de drievoudig international van het Nederlands elftal.

Manchester United lichtte in de afgelopen tijd verder ook de opties in de contracten van Eric Bailly en Nemanja Matic. Met laatstgenoemde is de club nog in gesprek over een nieuwe, meerjarige verbintenis. Angel Gomes is momenteel de enige speler in de selectie die beschikt over een aflopend contract zonder optie om de samenwerking te verlengen.