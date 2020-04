Ibrahimovic meldt zich op training: ‘Hij gaat hier zijn loopbaan afsluiten’

Zlatan Ibrahimovic staat nog tot het einde van dit seizoen onder contract bij AC Milan. Door de uitbraak van het coronavirus wordt er echter voorlopig niet gevoetbald in Italië en de spits is inmiddels teruggekeerd naar Zweden. Om zijn conditie op peil te houden traint hij in zijn geboorteland mee met Hammarby IF, de club waar hij onlangs een aandeel van 25 procent in verwierf.

Ibrahimovic werd donderdag voor het eerst op het trainingsveld gespot door de Zweedse krant Expressen. “Het ziet eruit als Zlatan er lol in heeft en hij maakte net zijn eerste doelpunt op de training”, wordt een ooggetuige geciteerd. Hammarby-voorzitter Richard von Yxkull wil de al snel de kop opstekende geruchten echter meteen ontkrachten.

“Ik begrijp dat Zlatan hierheen is gekomen en vandaag meetraint. Er zijn verder geen dramatische ontwikkelingen, hij wil simpelweg bezig blijven en heeft daarom gevraagd of hij mee mocht trainen. Daar hebben we ‘ja’ op gezegd, het is geweldig dat hij met ons mee wil doen”, legt de preses uit.

Ibrahimovic keerde in januari terug bij Milan, maar de kans lijkt groot dat zijn tweede dienstverband in het San Siro slechts een halfjaar zal duren. Transferexpert Alexander Axén sluit dan ook niet uit dat de 38-jarige routinier in de toekomst echt voor Hammarby zal spelen: “Dat gevoel heb ik wel. Het is duidelijk dat hij het seizoen af zal maken met Milan, als dat mogelijk is. Daarna sluit hij af bij Hammarby.”