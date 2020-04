‘Alexis Sánchez kan hier volgend seizoen een bepalende speler zijn’

De London Evening Standard wist deze week te melden dat Manchester United een oplossing zoekt voor de peperdure Alexis Sánchez, die wekelijks ruim 500.000 euro opstrijkt. De aan Internazionale verhuurde aanvaller uit Chili zou niet meer in de plannen voorkomen van manager Ole Gunnar Solskjaer. Oud-speler Paul Ince hoopt echter vurig dat Sánchez volgend seizoen een tweede kans krijgt op Old Trafford.

"Ik sluit niet uit dat Sánchez bij zijn terugkeer bij Manchester United uitgroeit tot een bepalende speler", aldus Ince, tussen 1989 en 1995 actief voor de recordkampioen van Engeland, in gesprek met Paddy Power. "Voetbal is en blijft soms een raar spelletje. Als manager heb ik ook weleens in zo’n situatie gezeten, dat ik dacht: Oké, ik ga die en die speler eruit gooien. Maar dat lukt dan uiteindelijk niet, waardoor je als club met ze zit opgescheept."

"Dan begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen en blijkt dat zo’n speler in niets meer lijkt op de speler van het seizoen ervoor", spreekt Ince, die vooral in de lagere divisies als manager actief was, uit eigen ervaring. "Dan is zo iemand opeens je belangrijkste speler geworden. Het is dus niet onmogelijk dat Sánchez terugkeert bij Manchester United, het geweldig doet op de trainingen en opeens weer in beeld is bij Solskjaer."

Sánchez verdient een exorbitant salaris bij Manchester United, maar Ince denkt niet dat de aanvaller louter wordt gedreven door geld. "Zo zit hij niet in elkaar. Sánchez speelt altijd met toewijding en passie, je kunt echt merken dat hij een liefhebber van voetbal is. Hij wordt soms als eenling gezien, maar dat mag geen probleem zijn. Sommige mensen hebben nou eenmaal dat karakter. Het gaat erom wat hij laat zien op het veld. Zijn inzet staat in ieder geval buiten kijf."

Volgens verschillende Engelse media denkt West Ham United erover na om Sánchez naar Londen te halen. In de optiek van Ince, die zijn loopbaan ooit begon bij the Hammers, zou dat een goede zet zijn van zijn voormalig werkgever. "Als je hem op de juiste manier gebruikt, dan is Sánchez nog steeds een geweldige speler. Als West Ham vervolgens een goed team om hem heen weet te bouwen, dan doen ze echt geweldige zaken op de transfermarkt." Ince hoopt dan ook dat Sánchez zijn loopbaan uit het slop weet te trekken. "Hij moet weer wekelijks aan spelen toekomen. Niet vanwege het salaris, maar vanwege zijn carrière. Ik denk dat hij niets liever wil dan weer regelmatig spelen. Ik heb Sánchez vaak in actie gezien en heb hem er nog nooit de kantjes vanaf zien lopen."