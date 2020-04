‘Franse en Duitse concurrentie voor PSV in strijd om Ajax-jeugdexponent’

Azor Matusiwa speelt pas sinds afgelopen zomer voor FC Groningen. De kans dat hij de Trots van het Noorden echter alweer snel gaat verlaten lijkt aanwezig, aangezien er vanuit Frankrijk berichten komen over concrete interesse in de 21-jarige middenvelder.

Eurosport weet te melden dat Stade Reims momenteel in gesprek is met Groningen over een transfer van de controleur. Naast de club uit het noorden van Frankrijk is er naar verluidt vanuit Duitsland ook een concrete aanbieding door FC Augsburg neergelegd in het Hitachi Stadion.

Matusiwa kan er volgens de berichtgeving echter ook voor kiezen om in de Eredivisie te blijven. De middenvelder, die werd opgeleid door Ajax, zou namelijk eveneens in de nadrukkelijke belangstelling staan van PSV. De Eindhovenaren staan volgens Eurosport ‘voortdurend’ in contact met de entourage van Matusiwa.

De middenvelder ligt nog tot medio 2023 vast bij Groningen, dat daardoor een sterke onderhandelingspositie bezet. Matusiwa stond tussen 2013 en 2019 onder contract bij Ajax en speelde zijn laatste halfjaar in Amsterdamse dienst op huurbasis voor De Graafschap. Na zijn terugkeer uit Doetinchem volgde een definitief vertrek uit Amsterdam.