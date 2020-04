‘Verraad’ in Barcelona: ‘Ik verwachtte niet dat het zo snel uit zou lekken’

Onder meer Mundo Deportivo en Marca wisten woensdag te melden dat Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu ingrijpende wijzigingen wil doorvoeren op bestuurlijk niveau. Aan vice-voorzitter Emili Rousaud en financieel directeur Enrique Tombas zou al zijn gevraagd om af te treden. De mededeling van Bartomeu komt als een grote verrassing voor Rousaud, zo blijkt een dag later.

"Ik ben teleurgesteld, maar het belangrijkste is dat mijn familie en ik in goede gezondheid verkeren", verklaart Rousaud in een interview met Marca. "Ik klaag dus niet, het gaat verder goed." De bestuurder had nooit verwacht dat Bartomeu hem zou vragen zijn functie na drie maanden alweer neer te leggen. "Bartomeu belt me af en toe, maar een dergelijk gesprek komt natuurlijk niet dagelijks voor. Hij zei dat hij het bestuursmodel wil veranderen en vroeg mij om op te stappen."

"Hij gaf me daar twee redenen voor", vervolgt Rousaud. "Bartomeu zei dat ik informatie had gelekt naar de pers en tevens had geklaagd bij journalisten over bepaalde spelers. Dat is absoluut niet waar. Daarnaast zou ik hebben geklaagd over andere directeuren en medewerkers van de club. Namen kon Bartomeu echter niet noemen. Hij vroeg me op te stappen, omdat ik er niet zomaar uitgegooid kan worden." Rousaud vindt het ongepast van Bartomeu om over zoiets te beginnen tijdens de aanhoudende coronacrisis. "Dit is zeker niet het geschikte moment daarvoor. Ik heb hem dan ook gevraagd om er nog eens goed over na te denken."

Rousaud snapt niet waarom de details van zijn telefoongesprek met Bartomeu al zo snel in de Spaanse media zijn verschenen. "Het was een privégesprek met de clubpresident. Ik had niet verwacht dat het zo snel uit zou lekken", aldus de vice-voorzitter van Barcelona, die zijn teleurstelling moeilijk kan verbergen. "Ik voel me verraden omdat de voorzitter met drogredenen op de proppen komt. Hij heeft namelijk geen bewijs voor zijn aantijgingen." Rousaud gaat eerst eens goed nadenken over zijn toekomst bij de Catalaanse grootmacht. "Ik ben altijd erg loyaal geweest richting de club. Daarom voel ik me behoorlijk verraden door de voorzitter."

De topbestuurder van Barcelona had liever gezien dat Bartomeu hem persoonlijk op de hoogte had gebracht van zijn grieven. "Er spelen nu wel belangrijkere zaken. Zoiets moet je ook recht in mijn gezicht zeggen, niet achter mijn rug om. De club ligt nu ook stil, er is geen enkele activiteit. Er zal wel een legitieme reden zijn, maar ik kan er slechts over speculeren", concludeert Rousaud, die zich in 2021 nog steeds kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap van Barcelona. "Daar verheug ik me op. Het is alleen wel zo dat ik niet zo bekend ben als andere mogelijke kandidaten zoals Joan Laporta, Agustin Benedito en Victor Font, die regelmatig worden genoemd in Barcelona-kringen. Maar ik sluit voorlopig niets uit."