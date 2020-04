‘Fàbregas zei: ‘Geef hem je shirt, Messi wil dat van jou ook hebben!’’

Antonio Rüdiger is al geruime tijd actief bij Chelsea en speelde in de jaren voordat hij naar Londen verhuisde in dienst van AS Roma en VfB Stuttgart ook tegen grote clubs. De verdediger heeft daardoor al een flinke verzameling met geruilde shirts aan kunnen leggen, waaronder dat van Lionel Messi. Hij noemt het tricot van de sterspeler van Barcelona het mooiste object uit zijn collectie.

“Ik heb Messi’s shirt gekregen toen we een paar jaar geleden tegen Barcelona speelden in de Champions League. Het was een enorme eer voor mij om tegen zo’n speler te spelen, daarom heb ik hem na afloop van de wedstrijd tijdens het handen schudden om zijn shirt gevraagd”, blikt Rüdiger terug via de officiële kanalen van the Blues.

“Ik ging ervan uit dat hij mijn shirt niet wilde hebben, maar Cesc Fàbregas was in de buurt en hij zei: ‘Geef hem je shirt, hij wil dat van jou ook hebben!’”, gaat Rüdiger verder. De verdediger kan zich ook nog het eerste shirt voetbalshirt herinneren dat hij ooit heeft gedragen: “Dat was een shirt dat ik voor mezelf gemaakt had.”

“Mijn ouders hadden niet genoeg geld om er een voor mij te kopen en daarom maakte ik er zelf een. Het was nummer 9, George Weah. Het was gewoon een wit t-shirt waar ik zijn naam en nummer op geschreven heb.” Inmiddels draagt Rüdiger geen shirts meer van clubs waar hij zelf niet voor speelt: “Dat moet lang geleden zijn, toen ik nog maar een jaar of vijftien was. Ik kan me niet meer herinneren welk team dat was.”