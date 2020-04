Ferdinand: ‘Ik sprak met Rijkaard en hij maakte zijn gedachten duidelijk’

Rio Ferdinand speelde het grootste gedeelte van zijn loopbaan voor Manchester United. Het had echter niet veel gescheeld, of de 81-voudig had in 2008 de overstap naar Barcelona gemaakt. In gesprek met BT Sport onthult Ferdinand dat hij destijds zelfs met toenmalig trainer Frank Rijkaard sprak, maar dat een overstap naar Spanje uiteindelijk niet van de grond kwam.

“Het kwam heel dichtbij, er waren gesprekken met mijn zaakwaarnemer. Barcelona wilde snel uitvinden hoe ik tegenover een overstap stond. Ik sprak met Rijkaard en hij maakte zijn gedachten duidelijk. Het was na de wedstrijd in Barcelona die we met 0-0 gelijkspeelden. In de spelerstunnel na afloop spraken we met elkaar”, verwijst Ferdinand naar de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2007/08. Manchester United won de return met 1-0 en bereikte zo ten koste van Barcelona de finale van het miljardenbal.

Rijkaard vertrok uiteindelijk aan het einde van het seizoen en werd vervangen door Josep Guardiola. “Ik had altijd gezegd dat ik absoluut in het buitenland wilde spelen. Het enige dat me heeft tegengehouden, is het feit dat ik in Engeland succesvol was. Ik had het geluk dat ik bij een geweldige club als Manchester United speelde, wat het eigenlijk onmogelijk maakte om te vertrekken”, vervolgt de oud-verdediger, die met Manchester United onder meer de Champions League en zes keer de Premier League won.

“We zouden Barcelona verslaan, om vervolgens de Champions League te winnen. Waarom zou ik de kampioen van Europa verlaten voor een team dat een transitie onderging? Op dat moment waren Xavi, Andrés Iniesta en Lionel Messi nog niet de spelers die ze drie of vier jaar later zouden zijn. Het was een vrij moeilijk moment voor Barcelona”, besluit Ferdinand, die Manchester United in 2014 verliet voor Queens Park Rangers en daar een jaar later een punt achter zijn loopbaan zette.