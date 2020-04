‘Cristiano Ronaldo heeft niet de creativiteit waarover hij beschikte’

Hernán Crespo was begin deze eeuw actief bij onder meer Lazio, Internazionale, Chelsea en AC Milan. De 44-jarige Argentijn, tegenwoordig actief als trainer van Defensa y Justicia, zette in 2012 een punt achter zijn actieve loopbaan. Op verzoek van Sky Italia trekt de oud-spits een vergelijking tussen Ronaldo Luís Nazário de Lima, een speler uit zijn generatie, en Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo en Lionel Messi hebben het geluk gehad dat ze elkaar tot grote hoogte konden stuwen, ze maakten elkaar beter. Ronaldo was in mijn dagen anders, we hebben hem waarschijnlijk niet dezelfde motivatie gegeven om de lat hoger te leggen. Niemand kan aan Ronnie tippen: de schoonheid van zijn bewegingen, de creativiteit om te ontsnappen aan verdedigers. Cristiano Ronaldo heeft zijn carrière gecreëerd door keihard te werken, maar hij heeft niet de creativiteit waarover Il Fenomeno beschikte”, stelt Crespo.

“Het is heel moeilijk om Messi te zijn, omdat niemand weet hoe hij denkt en leeft. Het maakt me blij om hem in het Argentijnse elftal te zien, hij zou geweldig zijn als hij wereldkampioen kan worden”, gaat de oud-spits verder. “Leo is een jongen die al jaren een hoog niveau haalt, trappen moet incasseren en constant weer opstaat. Als je erover nadenkt, is het voetbal iets verschuldigd aan Messi.”

Crespo is onder de indruk van de prestaties van Argentijnse aanvallers in Europa. “We kennen Mauro Icardi en Paulo Dybala, terwijl we te zien krijgen wat Lautaro Martínez kan. Hij kan de nieuwe Sergio Agüero worden. Lautaro is niet zo scherp in zijn dribbels, maar hij is wel meer een teamspeler. Agüero lijkt afgeleid en ongeïnteresseerd als hij niet scoort. Lautaro is altijd in beweging, waardoor hij in verschillende systemen uit de voeten kan. Ik ben heel erg gecharmeerd van zijn mentaliteit.”