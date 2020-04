Lionel Messi: ‘De eerste dag durfde ik hem niet in de ogen aan te kijken’

Lionel Messi heeft bij Barcelona met veel topspelers gespeeld. De 32-jarige Argentijnse aanvaller geldt al jarenlang als de ster van de Catalaanse topclub, maar was in het verleden zelf diep onder de indruk van veel van zijn medespelers. Vooral voor Thierry Henry, die in de zomer van 2007 Arsenal inruilde voor Barcelona, had Messi veel ontzag.

Messi weet nog goed hoe hij reageerde toen Henry zich voor het eerst meldde bij Barcelona. "De eerste dag in de kleedkamer durfde ik hem niet in de ogen aan te kijken", zegt de wereldster in een interview met L'Équipe. Messi was onder de indruk van het palmares van Henry in Engeland. De Fransman werd met Arsenal twee keer landskampioen en werd ook vier topscorer van de Premier League.

"Hij had al een enorm voorkomen, je zag dat hij gearriveerd was. En opeens speelden wij in dezelfde ploeg. Ik had erg veel bewondering voor Henry. Ik genoot ervan hoe hij bepaalde acties uitvoerde", aldus Messi. De oud-spits speelde in totaal drie seizoenen bij Barcelona en won met de Spaanse topclub onder andere in 2009 de Champions League.

Henry heeft ook al meerdere keren zijn bewondering voor Messi uitgesproken. "Hij is de beste speler ter wereld voor mij, hoewel ik Cristiano Ronaldo enorm respecteer. Maar Leo is een freak. Het verschil? Je ziet een geschenk (Messi, red.) en je hebt een vent die alles behaalt met hard werken (Ronaldo, red.). Twee geweldige voorbeelden voor de kinderen. Ik zeg niet dat Messi niet hard werkt, maar bij hem komt alles zo naturel over", zei Henry eerder.